Acuzații grave lansate de Aurelian Bădulescu la adresa lui Robert Negoiță: "Bărbatul care schimbă fetițele precum batistutele, cel cu BAC chinuit la 33 de ani, facultate la Bioterra"

Viceprimarul PSD al Capitalei Aurelian Bădulescu lansează acuzații extrem de grave la adresa fostului său coleg de partid Robert Negoiță: "Bărbatul care schimbă fetițele precum batistutele și nu numai, cel cu BAC chinuit la 33 de ani, facultate la Bioterra". Atacul are loc în contextul în care primarul secorului 3 a anunțat duminică constituirea unei alianțe pentru alegerile locale din București alături de Victor Ponta.

Bădulescu îl acuză pe Negoiță că ar fi "umflat preţurile tuturor lucrărilor, ca să le treacă prin firme căpuşă”, că s-ar fi "folosit" de PSD și de Liviu Dragnea pentru toate realizările sale în plan politic şi, mai mult, că i-ar "spionat şi urmărit" pe cetățenii din sectorul 3.

Redăm integral mesajul postat duminică, pe Facebook, de către viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu:

"Bărbatul care schimbă fetițele precum batistutele și nu numai, cel cu BAC chinuit la 33 de ani, facultate la Bioterra, vai steaua lui - cu bani poți cumpăra aproape orice, onorabilitate nu, dacă ar fi așa mare bărbat politic, își făcea partid prezentând valoarea lui ca om, ca primar, ca om politic vizionar.

E vorba de domnul Negoiță Sorin Robert.

Să le luăm pe rând: om mare și demn de respect nu poate fi, având în vedere preocupările și orientările lui cunoscute în tot orașul.

Primar mai este câteva luni, dar nu va mai fi, pentru că a umflat prețurile tuturor lucrărilor, ca să le treacă prin firme căpușă, lucru cunoscut și tolerat, deocamdată dar vine ziua decontului.

Politician valoros nu are cum să fie, prin el însuși, pentru că până acum s-a folosit de Dragnea și de PSD pentru toate pozițiile: parlamentar de Teleorman, primar PSD timp de 2 mandate. Asta e valoarea lui!

Oricum și-a început cariera politică solo, cu partidulețul lui, cu stângul: denigrând, calomniind, mințind, împrăștiind peste tot dezinformări și acuzații fără legătură cu realitatea.

Știu și de ce: până acum s-a bazat pe protecție! Probabil pe înțelegerile făcute pe seama cetățenilor din sectorul 3, pe care i-a spionat și urmărit, prin camerele de luat vederi puse la dispoziția DIA. Care nu are atribuții în domeniu. Un amănunt! El însuși a recunoscut asta.

Cam atât pentru azi. Voi reveni cu terasele ilegale, și alte lucrări, până când se face dreptate. Până la capăt".

Atacurile lui Bădulescu la adresa lui Negoiță au început după ce primarul sectorului 3 și-a anunțat plecarea din PSD și crearea unui nou partid, din partea căruia va candida pentru un nou mandat. În această săptămână, Aurelian Bădulescu şi Robert Negoiţă au mai avut un schimb de replici în spaţul public. Bădulescu a spus despre Negoiţă că e ”un profitor şi un oportunist”, în timp ce Negoiţă l-a catalogat pe Bădulescu drept ”un bichon bine hrănit”, scrie News.ro.

Întrebat de jurnalişti despre faptul că social-democraţii spun că ar trebui să nu mai fie primar, Negoiţă a răspuns: "Asta e o ticăloşenie marca PSD. (...) Haideţi să ne ducem la spiritul legii, care în mod normal interzice unui primar care a câştigat pe lista unui partid să facă traseism politic că-i este mai bine. Eu am trecut prin perioade foarte complicate cu PSD şi nu am plecat din PSD, chiar dacă nu meritau să stau eu acolo (...) M-am retras şi m-am exclus singur eu din PSD. Dacă sunt atât de rău, de ce nu mă exclud dânşii din partid? (...) Cum să lase sectorul 3 (...) fără primar? Asta înseamnă responsabilitate din partea lor? (...) Sau eu datorită chesiunii ăsteia ar trebui să stau ostatic în PSD? (...) Am stat până acum".