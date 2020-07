Violeta Alexandru, despre negocierile pentru candidaţii la primăriile de sector: Ne apropiem de final. PNL nu are aroganţa de a impune anumite pretenţii

Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, afirmă că negocierile cu partidele de dreapta cu privire la candidaţii la primăriile de sector sunt aproape de final, arătând că liberalii nu au "aroganţa de a impune anumite pretenţii", transmite Agerpres. Sâmbătă după-amiază, începând cu ora 16.00, Ludovic Orban și Dan Barna vor avea o discuție pe tema candidaților din București.

"Discuţiile cu partenerii noştri de Opoziţie, în acest moment, la PSD în Capitală şi sperăm că partenerii noştri de guvernare locală de foarte curând - sunt în plină desfăşurare şi cred că ne apropiem de final. (...) Am avut şi am totala disponibilitate de a ajunge la un acord din două motive: obiectivul foarte clar (...) este că administraţia PSD trebuie să plece din Capitală, modul în care au gestionat acest oraş este falimentar, este kitchos, este un mod de a guverna bazat pe risipă şi rezultate spre zero", a declarat Violeta Alexandru, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.





Ea a a arătat că PNL îşi doreşte să aibă alături "orice formaţiune politică indiferent de mărimea ei" pentru schimbarea actualei administraţii de la nivelul Capitalei.





"Suntem în discuţii cu PMP şi cu USR PLUS şi cu alte formaţiuni politice. Am dat toate semnalele de dorinţă de a ne coaliza şi de a ne uni forţele pentru că obiectivul este mult prea important şi sunt convinsă că toţi ne dorim acest lucru. (...) Noi creăm cadrul de a ne întâlni într-un cadru comun, nu avem aroganţa de a impune anumite pretenţii, ba dimpotrivă suntem suficient de deschişi şi de dispuşi să ajungem la un punct comun în care toate părţile să simtă că realmente s-a plecat pe o coaliţie bazată pe încredere reciprocă şi pe disponibilitate reciprocă de a avea un rezultat bun. (...) Suntem genul de partener foarte respectuos faţă de cealaltă parte. Nu am fost noi cei care am impus, care am avut pretenţii, care am blocat sau care am pus înainte obiectivul nostru în faţa obiectivului general la care ţinem foarte mult şi anume formarea unei coaliţii şi a unei asocieri de forţe politice care să determine înlăturarea primarilor PSD din Bucureşti în sensul de majoritate în consilii şi a primarilor PSD de la sectoare", a adăugat Violeta Alexandru.





Ea a negat faptul că PNL ar fi decis susţinerea unui anumit candidat pentru Primăria Sectorului 1.





"Nu s-a luat o decizie cu privire la candidaţi, nu văd sigla PNL pe niciun panou. (...) Nu pot să interzic nimănui să exprime opinii în ce mod consideră că este mai bine pentru sine, dar în niciuna din imagini nu aveţi sigla PNL pentru că adevărul este că noi ne-am respectat partenerii de discuţii şi nu am nominalizat candidaţii. (...) În mod evident în foarte scurtă vreme vom anunţa rezultatele în spaţiul public şi veţi vedea inclusiv panouri cu cei pe care îi vom susţine în administraţia locală", a adăugat liderul PNL Bucureşti.