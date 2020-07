Calculele făcute de un candidat USR-PLUS: Ce primării de sector pot câștiga PNL și USR-PLUS dacă nu fac o alianță în București

”În acest moment, sondajele arată că, dacă USR PLUS merge la alegerile locale fără o alianță cu PNL, câștigăm un singur sector, sectorul 1. PNL este posibil să ia un singur sector, cu greu, sectorul 2, cu domnul Dan Cristian Popescu”, scrie Mihaiu pe Facebook.

Acesta acuză, însă, că ”domnul Popescu, pentru cine nu-l știe, este un mafiot notoriu la fel de mare ca Tudorache, Negoiță, Băluță, Florea sau Mutu”, și spune că nu va fi susținut niciodată de Alianța USR-PLUS.

”USR și PLUS Sector 2 nu vor susține niciodată un mafiot pentru primăria sectorului 2. Nu în candidatura mea se cramponează candidaturile comune la București. Ci în principiul că nu vom susține niciodată mafioți în funcții de conducere.

De miercuri seară, numele meu a tot fost menționat și aș vrea să scriu și eu câteva cuvinte despre candidaturile comune potențiale de la sectoare/București.

Acum câteva săptămâni, am avut o discuție despre candidaturi comune în Biroul Municipal USR. Acea discuție e emblematică pentru negocierea politică. Toată lumea de la masă (cu o excepție) a considerat o idee bună să avem candidaturi comune cu PNL.

Toată lumea era de părere că trebuie cedată candidatura din alt sector decât al său (și aici a fost o singură excepție, un om a cărui onestitate intelectuală am apreciat-o). Deci fiecare e de acord să cedeze altul dar nu el - situația asta apare destul de des în politică și în viață.

Atunci când suntem într-un grup, într-o situație în care unul trebuie să facă un pas în spate pentru binele grupului, acela foarte probabil că nu o va face. Suntem exact în ceea ce se numește dilema prizonierului. O situație în care fiecare, urmărindu-și interesul individual, își face și lui și grupului mai mult rău. Dar dacă ar urmări interesul general, și-ar îmbunătăți și lui starea.

Dezbaterea despre cine ar trebui să cedeze este de facto insolubilă. Fiecare va aduce argumente pentru “de ce trebuie să cedeze altul dar nu el”. De aceea, am fost și sunt atacat (uneori chiar de colegi) în public. Acesta, însă, este un alt subiect.

Vă voi reda cu calm, bun simț și mai ales respect față de ceilalți colegi candidați argumentele pentru care ar trebui să încercăm să avem candidaturi comune cu PNL pe modelul care se prefigurează.

Tot sondajele arată că, la sectorul 3, Negoiță va câștiga primăria cu peste 50% (în unele sondaje) și peste 60% (alte sondaje). În sondajul comandat de USR la începutul anului, domnul Negoiță este la 95% notorietate și 54% intenție de vot.

Sigur, multe se mai pot întâmpla până la alegeri. Inclusiv la sectorul 2 Popescu (PNL) pierde procente cu fiecare săptămână în care facem campanie și ne vede lumea în stradă. Civicii ne susțin, oamenii din stradă ne susțin, din ce în ce mai mulți văd că Popescu este corupt și de nevotat.

Dar asta e o paranteză. Revin. Dacă nu avem înțelegere cu PNL la București, este foarte probabil ca PSD să câștige 4 sau 5 primării de sector. Și, mai mult, nu putem cere criterii de integritate candidatului PNL care ar câștiga vreo primărie.

Dacă, în schimb, am avea o înțelegere la nivelul Bucureștiului, lucrurile s-ar inversa. Sunt 4 sectoare care pot fi câștigate ușor cu un front anti-psd. Și încă un sector în care avem șanse cu alianță, dar va fi greu să câștigăm, anume S4.

A apărut întrebarea pe ce bază am cere sectorul 2 pentru USR PLUS și nu sectorul 3. Din păcate, conform sondajelor, S3 este un sector care nu poate fi câștigat nici de către un front USR PLUS - PNL - PMP, chiar și având-o pe Ana Ciceală drept candidat . Nu este vina Anei. Cu 50/60% în sondaj și alegerea primarilor într-un singur tur, nu cred că există niciun candidat care să-l bată pe Negoiță la S3.

Apreciez eforturile Anei Ciceală din acești ani. Amândoi am muncit în sectoarele noastre, amândoi am fost votati de colegii de filiala. Și e nedrept, foarte nedrept. E foarte nedrept ca nu putem câștiga peste tot.

În același timp, trebuie ca partid să optăm pentru scenariile cele mai realiste. Și realist e faptul că PSD este inexistent la sectorul 2 și că la PNL e un corupt în conflict cu propria organizație. Realist este că aici se poate. Și nu am cum sa le spun colegilor care m-au susținut, care m-au votat, care stau cu mine în fiecare zi pe străzi (chiar și când suntem înconjurați de ultrașii tocmiti de candidatul PNL nevalidat încă), nu am cum să le spun ca nu trebuie să folosim acest context.

Nu pot să le spun că Ana Ciceală trebuie să piardă în glorie la sectorul 3, pentru ca la sectorul 2 să susținem un corupt. Nu am cum.

Din păcate, în bătălia de la sectorul 3 sondajele spun că Negoiță câștigă sigur. Iar, la sectorul 2, un candidat comun al dreptei câștigă sigur.

A-l susține, însă, pe Popescu de la PNL, la sectorul 2, este același lucru cu a-l susține la sectorul 3 pe Negoiță (cu care, de altfel pare să fie prieten). USR PLUS nu este și nu va fi partidul care să susțină mafioți. Cu atât mai mult cu cât trade-off-ul care ar rezulta ar duce la pierderea garantată a primăriei sectorului 3.

Putem desigur să nu avem nicio înțelegere cu PNL și să mergem în alegeri separat, cu riscul de a lăsa mulți primari de sector în mâna PSD. Am văzut reacția oamenilor din stradă. Cel puțin la sectorul 2 va fi o campanie grea, dar cu multă muncă o putem câștiga.

Personal, nu mă dau în spate de la această muncă și orice vom decide că e mai bine pentru USRPLUS și pentru mișcarea aceasta de reformă a României, voi face.

