Orban i-a răspuns, în sfârșit, lui Barna la telefon. Ce au convenit liderii PNL și USR

Dacă la începutul săptămânii Barna se plângea că Orban nu-i mai răspunde la telefon de câteva zile, acum spune că dialogul a fost reluat."Da. La scurt timp după informala din cursul săptămânii, adică la câteva minute după aceea, dialogul a fost redeschis. Vom avea o întâlnire la finalul acestei săptămâni şi sper să facem paşii înainte necesari pentru Bucureşti, pentru că, din punctul nostru de vedere, suntem relativ aproape de a găsi o soluţie prin care să reuşim să punem în spatele candidatului comun, Nicuşor Dan, candidaţi unici. Ar fi un lucru valoros şi necesar pentru Bucureşti şi, din această perspectivă, zilele următoare sunt critice, aş spune, pentru găsirea acestei soluţii. Aşteptăm ca PNL să se decidă dacă îşi doresc să meargă pe această cale a unor candidaturi comune sau o altă posibilitate care poate să existe: fiecare dintre noi, Alianţa USR PLUS şi PNL, să îşi prezinte propriii candidaţi. Toate scenariile sunt pe masă în momentul acesta", a declarat Barna la evenimentul de lansare a candidatului Alianţei USR PLUS, Mădălina Scurtu, pentru Primăria oraşului Otopeni.Preşedintele USR a menţionat că săptămâna viitoare, în funcţie de rezultatele dialogului cu PNL, "vor fi luate nişte decizii" cu privire la candidaţii de la Bucureşti pentru alegerile locale."E foarte clar. A început strângerea de semnături, e foarte clar că nu mai putem sta într-o incertitudine care e păguboasă şi, din punctul nostru de vedere, descurajantă pentru electoratul din Bucureşti. Asta este şi poziţia pe care o vom avea în discuţiile de la finalul săptămânii. Trebuie luată o decizie, indiferent care ar fi aceasta, în funcţie de rezultatul întâlnirii cu PNL şi cu domnul Orban. Evident, săptămâna viitoare vor fi luate nişte decizii", a subliniat Barna.Acesta a reiterat că USR PLUS nu renunţă, în negocieri, la principiul integrităţii candidaţilor unici."Am fost foarte clari încă de la prima întâlnire pe care am avut-o cu PNL. Condiţiile pe care USR PLUS le-a pus pentru perspectiva de a putea pune în spatele lui Nicuşor Dan şase oameni este ca aceşti oameni să fie integri şi competenţi. Sunt cele două criterii fundamental obligatorii. Atât timp cât vom avea pe masă candidaţi cu probleme de integritate cunoscute, evident că nu vom putea susţine astfel de candidaţi. Aici nu e niciun fel de discuţie. În rest, orice se poate discuta, dar principiul integrităţii candidaţilor, principiul ca aceşti candidaţi să nu fie recuperaţi de la PSD, cum sunt mai multe situaţii din ţară, este un principiu pe care nu îl putem negocia", a afirmat liderul USR. (Sursa: AGERPRES)