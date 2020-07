PNL și USR au candidați proprii la Primăria Constanța. Orban, întrebat de ce nu îl susține pe Stelian Ion: Să aleg pe altcineva care are 12-14 % când am un candidat cu 30-35 %?

Constanța este unul dintre orașele mari unde PNL și USR nu s-au înțeles să aibă un candidat comun la locale, liberalii mergând cu senatorul Vergil Chițac, iar USR, cu deputatul Stelian Ion. Explicația lui Ludovic Orban este că toate cercetările sociologice făcute până acum ar arăta că Chiţac ar avea prima şansă să câştige: "Acum ce să fac, să aleg pe altcineva care are 12-14 la sută când am un candidat care are scor între 30-35 la sută cu şansa de a câştiga Primăria?".

Ludovic Orban a fost întrebat joi, într-o conferinţă de presă la Constanța, cum crede că va câştiga Dreapta alegerile la Primăria Constanţa, în condițiile în care PNL nu se înţelege cu USR asupra unui candidat comun, respectiv deputatul USR Stelian Ion.

“Noi am ales un candidat în persoana domnului Vergil Chiţac, nu l-am ales întâmplător, l-am ales pentru că este un om care se bucură de încredere, un om care are o carieră în spate, un adversar clar al PSD şi al modului în care şi-a bătut joc PSD-ul de judeţul Constanţa şi de municipiul Constanţa. Din toate cercetările sociologice pe care le-am făcut ne-au arătat că Vergil Chiţac are prima şansă să câştige Primăria. Acum ce să fac, să aleg pe altcineva care are 12-14 la sută când am un candidat care are scor între 30-35 la sută cu şansa de a câştiga Primăria? Normal că ne alegem omul în care avem încredere”, a spus Ludovic Orban.

Primăria Constanța este condusă de Decebal Făgădău (PSD), după arestarea lui Radu Mazăre, cercetat și condamnat în mai multe dosare de corupție. PNL îl va avea candidat la alagerile locale pe senatorul Vergil Chiţac, care a candidat şi în 2016, fără succes, în timp ce USR îl va avea candidat pe deputatul Stelian Ion. USR a propus o alianţă a dreptei la Constanța, cu Stelian Ion candidat la Primăria Constanţa și cu Chițac candidat pentru Consiliul Judeţean.