Victor Ponta face alianță cu noul partid al lui Robert Negoiță pentru candidați la primăriile din București: Vom oferi o alternativă la Nicuşor Dan şi Gabriela Firea

Pro România și-a unit forțele cu primarul sectorului 3, Robert Negoiță, care a plecat recent din PSD, făcându-și partid, și va anunța candidații pentru București săptămâna viitoare, afirmă Victor Ponta. El susține însă amânarea alegerilor locale, din cauza COVID-19. "Participăm la alegeri ca la război, vedem cine se întoarce. Participăm la alegeri, ce să facem, să fugim?", a răspuns Ponta, întrebat ce va face dacă alegerile vor fi organizate la data stabilită, 27 septembrie.

"Pro România va avea candidaţi la Primăria Capitalei, la primăriile de sector şi îi anunţăm săptămâna viitoare, probabil cu Robert Negoiţă. Ne-am unit forţele cu Robert", a spus Victor Ponta, miercuri seară, la TVR 1, potrivit Agerpres.





Întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei, el a spus din nou că Pro România va avea candidat propriu, care speră că va fi mai bun decât el.





"Pro România va avea un candidat care va oferi o alternativă faţă de domnul Nicuşor Dan şi doamna Firea. Pro România o să aibă candidat care va lua multe voturi de la Nicuşor Dan şi de la Gabriela Firea", a declarat Ponta.





Acesta a susţinut că nu a avut nicio negociere cu PSD, fiind de părere că aceia care se află în jurul liderului social-democrat Marcel Ciolacu vor să piardă alegerile.





"Sunt oameni în PSD care nu au vrut niciodată să facă alianţă cu Pro România şi au venit cu tot felul de minciuni, că le-am cerut, nu le-am cerut nimic. (...) Nu am avut nicio negociere cu PSD. (...) Cu Marcel Ciolacu sunt absolut în regulă, dar restul din jurul lui nu vor să facă nicio alianţă, vor să piardă alegerile, ca să le câştige PNL", a afirmat Ponta.





El a mai susţinut că "PSD nu s-a schimbat faţă de epoca lui Dragnea" şi că "în jurul lui Ciolacu sunt exact oamenii care erau în jurul lui Dragnea".





În legătură cu numele doctorului Alexandru Rafila, vehiculat în spaţiul public ca posibil candidat al Pro România la Primăria capitalei, Victor Ponta a spus: "M-aş bucura, pentru că am o părere foarte bună despre domnia sa".





Liderul Pro România a mai precizat că partidul pe care-l conduce va avea candidaţi la toate sectoarele, în toate localităţile şi se vor face alianţe în judeţele unde se va impune acest lucru.

El a mai susținut că se impune amânarea alegerilor locale, întrucât riscul ca persoanele implicate în organizarea acestora să se infecteze cu noul coronavirus este foarte mare.





"Sunt 200.000 de oameni (implicaţi în organizare - n.r.). Noi, toţi, ne ducem la acei oameni. Cam care-s şansele să nu ne infectăm, dacă are unul singur COVID? (...) Evident că s-ar impune amânarea alegerilor. (...) În momentul acesta am certitudinea că mă văd cu candidatul meu de la Baia Mare, după care mă văd cu cel de la Mangalia, după care fac o poză cu cel la Călăraşi, după care o poză cu cel de la Botoşani, domnule, dacă are unul? Ciolacu la fel se va vedea, Orban se va vedea la fel, Barna se va vedea la fel, gândiţi-vă că avem 3.200 de primării, cu 3.200 de candidaţi, cu şapte partide sau câte pun. Avem de depus dosare. Şi eu mă uit şi zic: voi chiar vreţi să ne îmbolnăvim toţi?", a declarat Victor Ponta.





El a precizat că a discutat acest subiect cu Marcel Ciolacu, dar şi cu alţi lideri de partide.

Întrebat ce va face dacă alegerile vor fi organizate, Victor Ponta a răspuns: "Participăm la alegeri ca la război, vedem cine se întoarce. Participăm la alegeri, ce să facem, să fugim?".