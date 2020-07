PSD, ALDE și UDMR pregătesc o nouă lovitură pentru Guvernul PNL: data alegerilor parlamentare să fie stabilită de Parlament

În expunerea de motive, inițiatorii explică cum, potrivit legii, data alegerilor poate fi stabilită între 6 decembrie 2020 și 15 martie 2021, lăsând Guvernului „o marjă largă de apreciere”.„Or, in contextul actual, data fiind importanța datei alegerilor pentru desfășurarea întregului proces electoral, se impune cu atât mai mult ca Parlamentul să rețină această competență, urmând ca prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, să stabilească, prin lege organică, data alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților. Un argument în plus este acela că potrivit Legii nr. 84/2020, mandatele autorităților locale vor expira în data de 1 noiembrie 2020. Intrucât alegerile locale trebuie să se desfașoare înaintea datei de 1 noiembrie 2020, rezultă ca perioada electorala aferenta alegerilor locale se va suprapune cu cea aferentă alegerilor parlamentare, ceea ce va genera dificultății pentru autoritalile însărcinate cu organizarea scrutinelor, precum și o posibilă stare de confuzie în rândul electoratului”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.Astfel, inițiativa legislativă, depusă la Senat pe 20 iulie, prevede că „data alegerilor pentru Senat și Camera Deputatilor ce vor fi organizate ca urmare a expirarii mandatului Parlamentului, aflat în curs de exercitare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se stabilește prin lege organică, cu cel putin 60 de zile înaintea votării”.De asemenea, toate termenele se reduc la jumătate, ca și numărul de semnături necesare depunerii candidaturilor.Inițiatorii propun ca la aceste alegeri parlamentare, pentru votul din corespondență, buletinul de vot să fie descărcat de pe site-ul Autorității Electorale Permanente, pe motiv că acestea nu ar putea fi transmise în timp util ca urmare a reducerii termenelor. Cu toate acestea, în proiectul de lege se prevde că alegătorului îi vor fi trimise două plicuri, certificatul de alegător și instrucțiunile privind exercitarea votului.Ca o premieră, în acest an, PSD a impus modificarea legii astfel încât și data alegerilor locale să fie stabilită tot de Parlament.