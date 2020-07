Cum se vede amânarea alegerilor de la putere și din opoziție. Orban spune că și alții au mers la vot, Ciolacu îi acuză pe liberali că nu-i interesează sănătatea românilor / Ponta acuză un blat PNL-PSD

În plină ascensiune a cazurilor de coronavirus, partidele politice se pregătesc de campanie electorală și strângere de semnături pentru susținerea candidaților. De altfel, Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat, vineri, că partidele şi candidaţii independenţi pot începe precampania din 20 iulie. În acest context, USR, PRO România și ALDE cer președintelui și Guvernului să ia în calcul o eventuală amânare a alegerilor locale având în vedere riscul epidemiologic. În schimb PSD, PNL, UDMR și PMP se declară pregătiți pentru scrutinul din 27 septembrie.





Vineri, România a înregistrat un nou record de cazuri noi confirmate: 799 în ultimele 24 de ore. În aceeași zi, Guvernul a anunțat, prin vocea lui Ludovic Orban, că rămâne în logica respectării scrutinului din 27 septembrie iar alegerile se vor face așa cum a decis Parlamentul pentru că și alte țări au organizat scrutine, chiar dacă este epidemie de coronavirus.







Ludovic Orban, PNL: „Data alegerilor este stabilită de Parlament și este 27 septembrie. Și alte țări au organizat alegeri, vă dau exemplu Polonia, Croația. În urma organizării alegerilor nu au rezultat efecte negative asupra sănătății. Sigur, depinde și alegerile cum le organizezi, cum stabilești regulile de campanie. dacă toți candidații poartă mască în interacțiunea cu oamenii, atunci riscul este redus. Organizarea secțiilor de votare e importantă. În ceea ce ne privește, obiectivul nostru e să reducem numărul de cazuri, să oprim răspândirea"





Contactați de HotNews.ro liderii politici ai principalelor partide aflate în Parlament și-au exprimat opiniile. Astfel, președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat că PSD este pregătit pentru alegerile locale, iar organizarea și gestionarea acestora este în sarcina Guvernului. El a evitat un răspuns tranșant privind amânarea alegerilor.







Marcel Ciolacu, președinte PSD: „De când au venit la guvernare, Orban și liberalii au avut un singur obiectiv: alegeri. Anticipate, la termen, după termen, alegeri să fie. Atât. Nu ar mai mira pe nimeni dacă și acum vor lua o decizie în funcție de propriile interese electorale și fără să se gândească niciun moment la protejarea sănătății populației. PSD este pregătit pentru alegerile locale și le vom câștiga indiferent de manevrele pe care le vor face Guvernul, PNL și Iohannis. Parlamentul și-a făcut datoria și a creat cadrul legislativ pentru alegerile locale. De aici înainte este treaba Guvernului să gestioneze lucrurile, inclusiv evoluția pandemiei. Îmi doresc ca aceste lucruri să fie foarte bine fundamentate pentru a nu pune în pericol sănătatea românilor prin decizii proaste”.



Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că nu se pot face alegeri dacă numărul de cazuri de COVID-19 crește.









Korodi Attila, liderul deputaților UDMR, spune că epidemiologii trebuie să se exprime legat de ziua alegerilor, precizând că nu ziua scrutinului e problema, ci campania electorală, care însă se poate desfășura în online.





Korodi Attila, liderul deputaților UDMR: „Momentul alegerilor trebuie gestionat chibzuit și trebuie analizată ca soluție dublarea secțiilor de votare ca densitatea persoanelor care ajung la secțiile de votare să nu fie atât de mare. Întrebarea care se pune este dacă participarea la secția de votare este echivalentă cu mersul la magazin. Aici profesioniștii trebuie să-și spună punctul de vedere. Important este ca perioada de campanie să se desfășoare online. Trebuie spus că acest lucru nu se va schimba nici anul viitor pentru că nu cred vom avea o situație mai propice și trebuie să ne adaptăm la situația actuală. Campania electorală, în opinia mea, se poate desfășura online fără probleme. Au demonstrat-o alegerile trecute că societatea românească poate să se adapteze și să ia decizii corecte pe baza informației pe care o primește din spațiul online și media. În ceea ce privește desfășurarea alegerilor în contextul creșterii numărului de cazuri, cred că e nevoie de o decizie chibzuită care să se pe baza analiza experților epidemiologici”.







Varujan Vosganian de la ALDE spune că este necesar un dialog între partidele parlamentare și Guvern pentru a elucida toate chestiunile care nu sunt lămurite.

Varujan Visganian, ALDE: „Este o situație fără precedent care duce la blocarea drepturilor cetățenești printre care dreptul la întrunire, dreptul la mobilitate. Având în vedere simultaneitatea dintre starea de alertă și precampania electorală în care trebuie adunate semnături, trebuie validate candidaturile prin întruniri publice, ar trebui să avem în vedere că alegerile trebuie să se realizeze într-un spirit liber și corect. De aceea ne trebuie un punct de vedere din partea Guvernului cu privire la toate aceste chestiuni. Mesajele Guvernului conform cărora se poate transfera comunicarea pe online este după opinia ALDE o poziție care este controversată pentru că în ultima vreme tendința de a muta România reală în România virtuală este tot mai accentuată. Educația se face online, cultura se face online, președintele a spus că justiția trebuie să se facă online. Democrația online nu a fost încă experimentată și nu aș vrea să ajungem într-o situație în care să ne dăm seama că democrația online este o democrație distorsionată”



Eugen Tomac, președintele PMP, afirmă că este „adeptul acestei idei de organizare a alegerilor dacă statul ține sub control pandemia”





Eugen Tomac, PMP: „Ne îngrijorează și pe noi mărirea numărului de cazuri de persoane infectate și evident că viața cetățenilor este prioritate zero. În același timp, alegeri au fost amânate o dată, a existat un consens acum două luni de zile ca pe data de 27 septembrie să avem alegeri locale sigur respectând toate regulile necesare impuse într-o asemenea criză sanitară și atât timp cât situația este ținută sub control de către autorități consider că se poate merge înainte cu organizarea alegerilor, doar în situația în care numărul celor internați și infectați nu crește. Dincolo de persoanele depistate pozitiv asimptomatice trebuie să privim lucid spre riscul care îl pot genera și dacă sistemul de sănătate face față. În Franța au murit 20 000 de cetățeni și ei au avut în urmă cu o lună alegeri locale, Polonia o țară afectată de coronavirus au avut alegeri prezidențiale. Lucrurile trebuie cântărite foarte atent și dacă situația o impune va trebui să luăm decizia amânării. La cum arată poza astăzi consider că încă se pot organiza alegeri ideal ar fi fost să le facem electronic dar din păcate s-a respins acestă soluție. În cazul în care vom ajunge în situația unui număr foarte mare de cazuri se impune măsuri pentru protejarea vieților oamenilor, inclusiv amânarea alegerilor dar la ora actuală consider că încă putem rămâne în această logică”.





În urmă cu o zi vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu a cerut președintelui Klaus Iohannis să organizeze urgent consultări cu partidele și să amâne alegerile locale, programate pentru 27 septembrie.





Ionuț Moșteanu, USR: „Aflăm acum că datele oficiale pe care guvernul și-a fundamentat prelungirea stării de alertă arată 1600 cazuri noi pe zi în august și o creștere exponențială a cazurilor noi de coronavirus în perioada următoare. În acest scenariu asumat oficial de Guvern mi se pare o IRESPONSABILITATE să se organizeze alegeri locale în 27 septembrie. Oricât de mult am vrea să scăpăm de PSD-iști din primării, la Pitești și în multe alte locuri, SĂNĂTATEA oamenilor trebuie să fie pe primul loc. O lună și jumătate de precampanie și una de campanie în 3000 de localități, ziua votului cu 200.000 de oameni în aceeași camera pentru 16 ore pe zi în comisiile din cele 19.000 de secții de votare ar duce la o catastrofă. O să discut și cu colegii mei din USR-PLUS, probabil sunt discuții și în celelalte partide, dar până ajung partidele la o concluzie Președintele Klaus Iohannis are un rol esențial acum - trebuie să cheme la consultări URGENT toate partidele parlamentare, medici și epidemiologi și să decidă amânarea alegerilor."









„Este o uriașă inconștiență, dar este un blat între PSD și PNL. Ori mint cu numărul de cazuri, ori nu trebuie să facă alegeri - amândouă împreună nu au logicăEste o inconștiență uriașă când pe de o parte spui că crește numărul de cazuri, iar pe de altă parte spui că faci alegeri. Dacă se înmulțesc în ritmul ăsta cazurile nu există activitate umană unde să se răspândească mai repede cazurile decât în campanie unde trebuie să strângem semnături, să ne întâlnim 10 milioane de oameni în 18.000 de secții de vot (...) Noi am spus public asta peste tot: Nu se pot face alegeri în condițiile în care numărul de cazuri crește.