Băsescu: În locul lui Iohannis, trosneam Guvernul de să nu se vadă. În România nu e vid legislativ, e vid de oameni care știu carte,

„Tabloul poate fi un posibil tablou foarte negru. Vă dau un exemplu: decât s-ar zbate să inoveze ceva ce nu mai trebuie inovat, Guvernul și Parlamentul ar putea să dea lege să facă obligatoriu portul măștii. De azi, în Belgia, nu intri nicăieri fără mască, e reglementare. Trebuie să fie obligatoriu portul măștii, în rest ține de bunul simț al fiecăruia, cât de mult se duce în aglomerație (...) „Trebuie trecut la faza la care fiecare e responsabil de sănătatea lui, adică port mască, nu mă duc în întruniri mari, nu mă duc în discoteci, pe plaje aglomerate. E un an pe care pot să-l sacrific pentru a evita o boală care-mi poate fi fatală”, a spus el, la B1 TV. Traian Băsescu a adăugat că președinte Klaus Iohannis e prea răbdător cu Guvernul Orban: „N-aș ezita să trosnesc Guvernul de să nu se vadă, că populația e supărată și pe Guvern pentru modul cum a procedat. Văd că domnul președinte încă are răbdare. Îi trosneam demult”.Fostul președinte a mai spus în România nu există un vid legislativ în ceea ce privește carantinarea și izolarea, ci „e vid de oameni care știu carte, care citesc”.„După părerea mea, aici e o interpretare forțată a deciziei CCR, iar aici nu putem decât să aplicăm legile statului. Codul Penal spune ce se întâmplă când un om care știe că e bonav se duce în societate și răspândește boala: merge în pușcărie. Iar cei care se întorc mai bolnavi, am înțeles că unii au și decedat, au făcut-o pe riscul lor. Dar cei care au îmbolnăvit pe alții știind că au plecat asimptomatici, dar purtători de virus și au îmbolnvăit pe alții, pentru ei avem articolul 352 din Codul Penal. Cred că povestea cu CCR e, repet, o falsă interpretare. CCR nici n-a sugerat, nici n-a spus ”puneți-i în libertate””, a mai spus Băsescu.