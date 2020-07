VIDEO Discuții aprinse în Comisia juridică din Senat, care a reluat dezbaterile la legea carantinei / Arafat: 50% din infecții sunt transmise de asimptomatici. E nevoie de reglementări clare

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, la dezbaterile din Comisia Juridică pe Legea carantinei, că este nevoie de reglementări legislative pentru a putea lua măsuri împotriva pacienților asimptomatici care nu respectă izolarea. Arafat a citat un studiu făcut de Universitatea Yale care arată că peste 50% din infecțiile cu coronavirus sunt transmise de asimptomatici.

El a spus că definiţia clară a bolnavilor asimptomatici este o problemă, arătând că i-au fost aduse la cunoştinţă trei cazuri din Bucureşti ale unor pacienţi uşor asimptomatici care au refuzat internarea şi starea lor s-a agravat.

El a invocat un studiu de la Universitatea Yale, conform căruia peste 50% din infecţiile cu COVID sunt cauzate de asimptomatici.

Arafat a indicat că, în alte state, în cazul pacienţilor asimptomatici s-au folosit spaţii alternative, lăsarea acestora la domiciliu şi internarea, în prima fază.

El a prezentat legislaţia din mai multe ţări în cazurile infecto-contagioase. Astfel, Arafat a arătat că în Finlanda există examinarea sanitară ţintită şi obligatorie, carantinarea persoanelor şi a bunurilor, izolarea, în Austria - carantinarea graduală, Irlanda - detenţia şi izolarea persoanei sursă a infecţiei, în Marea Britanie - detenţia persoanelor posibil infectate, iar în Franţa - posibilitatea izolării persoanelor.





"Mulţumesc pentru invitaţia pe care am primit-o astăzi de a participa la această şedinţă. Şi vineri a fost o echipă de la MJ. (...) Am avut discuţii cu colegii de la Sănătate şi Interne care au iniţiat această lege şi am stabilit de comun acord cu domnul Arafat să facem o împărţire a muncii. (...) Noi am înaintat şi în scris propunerile de texte pentru procedurile pe care le avem în vedere şi care în linii mari sunt cele convenite de membrii comisiei senatoriale încă de vineri", a afirmat Cătălin Predoiu, într-o intervenţie telefonică.





Potrivit lui Cazanciuc, este "extrem de util" materialul primit de la Ministerul Justiţiei.

Ministerul Justiţiei a depus un punct de vedere luni la Comisia juridică a Senatului privind proiectul de lege referitor la carantinare şi izolare, preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, susținând că acest text va fi dezbătut cu atenţie.