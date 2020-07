Comisia juridică din Senat reia dezbaterile privind legea carantinei / Orban: Cazanciuc îşi critică practic propriii colegi de partid, pentru că ei au modificat legea în Camera Deputaţilor

El a arătat că, până luni, Guvernul trebuie să prezinte o fundamentare din practica europeană privind internarea obligatorie şi detaşarea obligatorie a medicilor.

"Am rugat Guvernul ca până luni să ne ofere o fundamentare din practica europeană, cum se întâmplă în Germania, în Austria, în Spania, în Italia, pe internarea obligatorie şi pe detaşarea obligatorie a medicilor. De asemenea, am cerut Ministerului Justiţiei să avizeze acest proiect pentru a arăta foarte clar dacă actul normativ corespunde legii fundamentale din România şi practicii CEDO în această materie. Am cerut un aviz şi de la CSM pentru că în mod cert proiectul elaborat de Guvernul Orban nu are avizul CSM, deşi pentru a respecta decizia CCR este nevoie de o procedură detaliată de contestare la un judecător", a susținut senatorul PSD, citat de Agerpres.

Orban: Cazanciuc îşi critică propriii colegi de partid pentru forma legii carantinării din Camera Deputaţilor

Premierul Ludovic Orban spune că Robert Cazanciuc îşi critică practic colegii de partid pentru această formă a legii, în condițiile în care actul normataiv a fost modificat de majoritatea PSD, Pro România și ALDE la Camera Deputaţilor.

"Legea care este în dezbatere în Senat este legea care a fost dezbătută în Camera Deputaţilor, unde şi-a pus amprenta majoritatea din Camera Deputaţilor, majoritatea PSD, Pro România, ALDE. Practic, Cazanciuc critică propriii colegi din partid care au votat cu legea în forma în care a ieşit din Camera Deputaţilor", a declarat Orban, duminică seara, la B1 Tv, potrivit Agerpres.

El spune că nu are pretenţia că proiectul de lege iniţiat de Guvern este perfect, dar acest proiect de este indispensabil.

"Alte ţări iau decizia de a introduce în carantină, în izolare cetăţenii români care se duc în ţările respective. Asta e cea mai bună dovadă că măsura izolării, măsura carantinei, măsura tratării în spitale sau sub supraveghere medicală sunt măsuri care există în toate ţările europene. Cramponarea de un discurs fără sens, care nu are absolut niciun fel de logică până la urmă face rău României, societăţii în ansamblul său. Nu pot să înţeleg aceste poziţii când este de domeniul evidenţei pentru orice om cu bun simţ, care are o minimă dorinţă de a se informa, că avem de-a face cu un virus, că avem de-a face cu un virus periculos care a provocat milioane de îmbolnăviri şi care a provocat aproape 600.000 de decese la nivel mondial (...) Cum să spui tu la Senat că legea nu e bună când legea a trecut de Camera Deputaţilor în care au fost aprobate amendamente care au fost susţinute de cei care deţin majoritatea şi în Camera Deputaţilor", a afirmat Orban.