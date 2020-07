Ciolacu, despre deputații PSD scandalagii: Am sunat la shaormerie și mi-am cerut scuze. Incidentul este nescuzabil

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seară că ”incidentul” provocat de cei doi deputați PSD care au refuzat să poarte mască într-un fast-food din București și au făcut scandal este ”nescuzabil”, dar responsabilitatea este a organizației din care fac parte aceștia. Întrebat de remarcile rasiste ale celor doi, Ciolacu a spus că ”nu știu cât de profunde au fost.

”Incidentul este nescuzabil, am avut o discuție cu colegii mei. Am luat decizia de a descentraliza decizia în partid. Dacă mă întrebați de vreo sancțione în ce îi privește, este responsabilitatea organizației din care fac parte. Am și sunat și am vorbit cu managera de acolo și mi-am cerut scuze în nume personal și în numele colegilor”, a declarat Ciolacu la Digi24.

Întrebat dacă dacă cei doi și-au cerut scuze, Ciolacu a spus că ”nu”. ”Când vor termina acest mandat, presupun că acei domni vor avea mai mult timp de reflexie(sic!)”, a spus liderul PSD.





În pofida comportamentului deputaților, Ciolacu a ținut să sublinieze că ”nu din vina lor am ajuns la un număr record de cazuri”.

Întrebat de remarcile rasiste, pentru care s-a autosesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Ciolacu a spus că ”nu știu cât de profunde au fost”.

Într-un final, acesta a spus că dacă organizația PSD din care fac parte Adrian Solomon şi Irinel Stativă nu are nimic de zis, o să aibă el.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în legătură cu deputatul PSD Adrian Solomon, care l-a jignit pe un vânzător de la fast-food ce îi ceruse să își pună masca de protecție și s-a certat cu polițiștii, a precizat pentru HotNews.ro. președintele Consiliului, Csaba Asztalos.

Parlamentarii au fost amendați atât pentru scandalul în care au fost implicați, dar și pentru că nu au purtat mască.

"În urma analizării imaginilor video, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi i-au sancționat contravențional pe cei doi bărbați și cu amenzi în valoare totală de 4000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor care se aplică în starea de alertă pentru prevenirea și combaterea virusului Covid 19", a transmis Poliția Capitalei.

Inițial, cei doi parlamentari PSD au fost amendați cu 2.600 de lei pentru "provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri publice și pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare în public".





În context el a adus în discuție, de mai multe ori, episodul de la guvern cu premierul și mai mulți miniștri au fost fotografiați în birou fumând și fără mască. ”Nu am văzut pe prim-ministrul României să iasă și să își ceară scuze pentru acel incident”, a subliniat el.