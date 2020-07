Firea spune că nu are niciun motiv să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. „Sunt încercări de a mă destabiliza. Sunt amenințată, filată”

"Nu am niciun motiv să mă retrag, nici personal, nici politic, nici de altă natură. Sunt încercări în această perioadă de a mă destabiliza, de a mă convinge să renunţ, mi se sugerează sau mi se spune direct, sunt ameninţată, sunt intimidată, sunt filată. Eu ştiu ce am făcut pentru bucureşteni, ştiu ce proiecte am în continuare pentru Capitală, nu am niciun motiv să renunţ. Am spus aseară şi am văzut că declaraţia mea a fost interpretată în fel şi chip, o realitate am spus aseară, dacă săptămâna aceasta, zilele acestea, în urma unor sondaje care se realizează deja (...) se va releva faptul, absolut puţin probabil, că există un alt candidat care să întrunească încrederea bucureştenilor mai mult decât mine eu sunt dispusă să mă retrag pentru acel candidat, pentru că nu mă leg de scaun, nu mă ţin, neapărat, strânsă de o funcţie", a spus Gabriela Firea, înainte de şedinţa conducerii colective interimare a PSD.Liderul PSD Bucureşti a adăugat că, până la această oră, din toate cercetările pe care le au la dispoziţie reiese faptul că atât ea, cât şi preşedintele Klaus Iohannis sunt cele două personalităţi politice care întrunesc "cele mai mari procente de încredere'' în rândul românilor şi, de asemenea, al bucureştenilor."Ierarhiile nu s-au schimbat patru ani de zile, nu au suferit modificări nici în această săptămână. Este imposibil de crezut că se întâmplă ceva în aceste zile. Prin urmare, cei care, repet, au tot interesul să mă destabilizeze mai au de aşteptat, le transmit foarte ferm că voturile se câştigă de la cetăţeni şi nu prin maşinaţiuni politice", a arătat Firea.Întrebată dacă de la PSD i-a cerut cineva să se retragă din cursa electorală, Firea a răspuns: "Niciodată!"."Sunt alte forţe care transmit prin emisari că ar fi mai bine pentru mine să vin la preşedinţia PSD şi să candidez doar la parlamentare şi, eventual, dacă PSD va ajunge la guvernare să devin prim-ministru. Le-am spus că pe mine acest scenariu nu mă interesează. Eu îmi văd cu multă seriozitate de treaba de la Primăria Capitalei, de activitatea mea, nu sunt un oportunist, nu calc pe cadavre, nu vreau să iau locul nici domnului Ciolacu şi nici viitoarei propuneri de premier a PSD. Nu sunt o aventurieră să-i părăsesc pe bucureşteni în ideea că, după ce voi câştiga un loc în Senatul României şi ca posibil preşedinte al PSD, am prima şansă să devin primul-ministru al acestei ţări, nu este cazul. Eu îmi văd de treaba mea", a susţinut Gabriela Firea.Firea a declarat că ea îşi doreşte o alianţă cu Pro România în măsura în care "negocierea va fi una cât se poate de corectă"."Eu îmi doresc această alianţă, dar în condiţii decente şi de colegialitate de ambele părţi", a adăugat ea. (AGERPRES)