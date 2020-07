Tomac: Traian Băsescu are capacitatea de a câștiga Primăria Capitalei, pentru a treia oară

El precizează că partidul ia în calcul o asemenea candidatură, dacă partidele de dreapta nu vor ajunge la un consens în ceea ce privește desemnarea unei liste de candidați comuni în primul rând pentru Consiliul General.”Noi am spus de anul trecut, dacă vrem în mod real să se schimbe administrația în București, începând cu primarul general și primarii de sectoare, avem nevoie de candidați unici (...). USR ne-a transmis aproape oficial că nu dorește să existe liste comune pentru Consiliul General”, spune Tomac.Liderul PMP atrage atenția că PSD-ul ar avea de câștigat din risipa voturilor dreptei: ”Având în vedere că până la această oră atât USR, cât și PNL și-au anunțat deja candidații pentru anumite sectoare, sectoare unde PMP are candidați mai buni decât PNL și USR, verificați în sondaje, în mod evident că și pe noi ca partid politic ne vor împinge să mergem pe cont propriu și noi avem variante și pentru Primăria Capitalei și pentru sectoare, însă nu cred că în felul acesta putem schimba viața în București, pentru că evident va avea de câștigat din această risipă a voturilor doar PSD-ul”.Eugen Tomac precizează că negocierile dintre forțele de dreapta vor continua în București: ”Discuțiile vor continua în aceste zile, dar dacă nu vom ajunge la un numitor comun în ceea ce privește desemnarea unei liste de candidați comuni pentru Consiliul General, în primul rând, pentru că aici se pare că poate exista un consens pentru a-l susține toate partidele pe domnul Nicușor Dan, inutil este să mai avansăm discuțiile pentru celelalte proiecte, aici este marea problemă. În caz contrar, eu vă pot spune cât se poate de direct că da, luăm în calcul și o asemenea candidatură, pentru că domnul președinte a fost cel care a creat tramvaiul 41, a fost cel care a creat Podul Basarab, a modernizat din punct de vedere al infrastructurii tot orașul și are experiența necesară și autoritatea necesară pentru a veni în fața bucureștenilor și a le explica viziunea domniei sale legată de oraș și capacitatea de a mobiliza un număr suficient de cetățeni, pentru a primi cel de-al treilea mandat”.La remarca jurnalistului că într-un asemenea scenariu, PMP i-ar da o mână de ajutor Gabrielei Firea, eurodeputatul a răspuns: ”Nu, președintele dacă va intra în această competiție, va intra doar cu gândul de a o câștiga și are capacitatea de a explica și de a mobiliza suficienți cetățeni care să-i acorde încrederea”.Eugen Tomac spune că Traian Băsescu ”stă foarte bine” în sondaje, dar se ferește să ofere un procent concret: ”Din ultimele sondaje pe care le-am studiat, stă foarte bine, în condițiile în care nu și-a exprimat niciodată intenția de a intra în această competiție. Foarte multe procente, nu aș intra în detalii, dar vă asigur că președintele Băsescu are un capital politic consistent pe chestiuni ce țin de administrația publică locală”.