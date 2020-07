Ce jocuri face Victor Ponta pentru alegerile locale. Cum și de ce a trădat-o pe Gabriela Firea

Partidele negociază intens, fac calcule și stabilesc strategii pentru maximizarea șanselor pentru "perla coroanei" a alegerilor locale, cea mai bănoasă administrație din țară - primăria Capitalei. În timp ce PNL și USR se străduiesc să mențină alianța pentru candidatura lui Nicușor Dan, Gabriela Firea cu "ajutorul" lui Victor Ponta riscă să piardă Bucureștiul la alegerile din toamnă.











"Eu n-am vorbit despre candidatura mea. Eu cred că există candidați mai buni decât mine. Eu sper să conving un om mult mai bine decât mine pentru funcția de primar general să candideze. Când spun că îmi propun sunt și foarte avansat în acest sens. Eu cred sincer că Bucureștiul are nevoie de cineva care să se dedice doar primăriei. Din punctul ăsta de vedere cred că doamna Firea a greșit prin faptul că a rămas în continuare legată de PSD, de bătăliile interne, cred că au afectat-o foarte tare acele bătălii", a declarat Ponta într-o emisiune la Digi 24.





În urmă cu câteva zile, unul dintre liderii PRO România, Adrian Țuțuianu, anunța pe Victor Ponta candidat la Primăria Capitalei.







Declarațiile acestora au loc în contexul în care Ponta a negociat (deși neagă acest lucru) cu PSD susținerea Gabrielei Firea la Capitală. Negocierea dintre PSD și Pro România s-a blocat după ce, pe lângă numirea socrului Ilie Sârbu la Curtea de Conturi și a lui Marian Neacșu la ANRE, Ponta a cerut conducerii PSD și 30 de locuri eligibile la parlamentare.











După eșuarea negocierilor, PRO România a "lansat" la nivel declarativ candidatura lui Victor Ponta la primăria Capitalei.

Surse politice din ambele partide au explicat pentru HotNews.ro care este jocul lui Victor Ponta și de ce este așa de importantă pentru Gabriela Firea alianța cu PRO România.





"Ponta jubilează acum. Din nou din postura de negociator el se promovează, este vizibil și activ în bătălia pentru București. Ponta jongleaza cu intrarea în cursa pentru primăria Capitalei pentru că știe foarte bine că un scor bun la alegerile locale îi cresc șansele pentru alegerile parlamentare. În același timp îi ridică mari probleme Gabrielei Firea, iar PSD riscă să piardă primăria generală. Asta e jocul lui Ponta- pur electoral și pentru vizibilitate și creșterea în sondaje", au explicat sursele citate.





Potrivit sondajelor interne, Gabriela Firea este cotată în sondaje undeva în jurul la 30% de procente, iar partidul lui Victor Ponta ar obține în București la alegeri un procent de două cifre, potrivit surselor citate, undeva între 10-12%.







"Pro România, de fapt Victor Ponta, are o imagine bună în București, sondajele interne îi dau o cotă între 10-12%. De ce? Pentru că Ponta este asociat cu imaginea sa când era premier, cu ideea de autoritate și asta se pare că le place bucureștenilor. Evident nu poate câștiga dar își crește cota partidului. PRO România are acum undeva la 8-9% în sondaje iar notorietatea lui Ponta trag partidul în sus pentru parlamentare. Firea își făcea calcule pe cele 12 procente ale lui Ponta care-i creșteau vertiginos șansele să obțină un al doilea mandat. Acum, dacă Ponta chiar candideză, Firea riscă să piardă alegerile", au explicat surse politice pentru Hotnews.ro.







Totodată, de menționat este că la nivel declarativ Marcel Ciolacu a asigurat-o pe Gabriela Firea de susținere totală pentru primăria Capitalei, dar, în culise, lucrurile au o altă față. "Din postura de candidat la șefia PSD și cu un program de reformare a partidului, pentru Marcel Ciolacu, Gabriela Firea ar putea deveni o piatră de moară. Pierderea capitalei la alegeri ar face-o pe Firea să-și limiteze pretențiile și aspirațiile în interiorul PSD", au explicat sursele citate.







După eșuarea negocierilor, Gabriela Firea a început o campanie puternică de victimizare. Firea se simte trădată și susține că este „filată” și că „va urma o campanie foarte murdară” la alegerile locale.





"Sunt filată, sunt urmărită, sunt căutată acolo unde, oricum, nu are ce să fie găsit, pur și simplu. Se va inventa câte-o poveste, se vor inventa tot felul de lucruri despre mine, despre soțul meu, despre familie. Mă aștept la orice, dar eu sunt pregătită să fac față, pentru că nu am nimic de care să mă rușinez, practic. Am niște informații și la momentul potrivit le voi face publice. Repet, mă aștept la o campanie foarte urâtă, dar nu am de ce să mă tem, pentru că nu mi-e rușine nici cu activitatea mea, nici a membrilor familiei mele”. (Antena 3, 5 iulie)





După anunțul lui Robert Negoiță privind candidatura sa, Firea a scris un mesaj despre trădare pe Facebook fără a face însă nominalizări. De menționat este că opțiunea lui Robert Negoiță se cunoștea în intern.





Liderul Pro România, Victor Ponta a anunțat că partidul său va avea candidat propriu la alegerile locale pentru funcția de primar general al Bucureștiului și nu va susține candidatul PSD, Gabriela Firea. Ponta a evitat să spună dacă el va fi acest candidat.Sursele HotNews.ro susțin că Marcel Ciolacu a refuzat categoric "pretențiile mult prea mari" ale liderului Pro România."Sa ne fereasca Dumnezeu de oamenii care sunt in stare sa calce pe cadavre, pe orice sentiment, pentru propriile ambitii, trufii, egoisme supranumite "principii". (Facebook, 6 iulie)