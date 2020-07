Voiculescu îi răspunde lui Orban pe tema candidaților la sectoare: „Înţelepciune nu înseamnă să pretinzi că poţi câştiga alegerile singur când nu ai depăşit niciodată 15%”

"Eu sunt totuşi optimist că o să reuşim să avem candidaţi anti-PSD comuni (cu PNL - n.r.) în toate sectoarele. Singura condiţie, şi este o condiţie de bun simţ, dacă vrei o alianţă anti-PSD să fie anti-PSD, nu cerem ceva absurd, nu cerem ceva nerealist. Nu se poate ca formaţiunea care a susţinut 'Fără penali în funcţii publice' să susţină două persoane, pe care le-am nominalizat zilele acestea, care au grave problemele pe partea aceasta", a spus Năsui duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul central al USR PLUS, potrivit Agerpres.La rândul său, preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a menţionat că "cea mai mare problemă" este ca USR, PLUS şi PNL să reuşească "această unitate cu adevărat anti-PSD"."Am văzut că Ludovic Orban face apel la înţelepciune. Credem că înţelepciune este ceva diferit de a declara public că suntem transparenţi şi a împărţi Bucureştiul ca pe o roată de caşcaval. Credem că înţelepciune nu înseamnă să pretinzi că poţi câştiga alegerile singur, atunci când în ultimii 15 ani nu ai depăşit niciodată 15% şi ăsta este cazul PNL. Credem că înţelepciune înseamnă să oferim bucureştenilor o alternativă, nu numai o alternativă la candidaţii actuali ai PSD, să îi înlocuim pe aceştia cu alţi candidaţi care s-au purtat de-a lungul timpului la fel şi au avut legături strânse cu PSD. Credem că avem nevoie cu adevărat de o schimbare şi ăsta este lucrul înţelept de făcut. Negocierile merg în continuare", a afirmat Voiculescu.„Nu cred că ăsta este un semn de înțelepciune și de abordare normală, firească. Vom vedea. În cazul în care nu se va putea, vom merge pe candidați proprii”, a spus Orban.