Premierul Orban este chemat luni să dea explicaţii în Parlament privind achiziţiile de la Unifarm / Romașcanu (PSD): „PNL va face toate eforturile să saboteze dezbaterea”

"Noi am solicitat în nenumărate rânduri premierului Orban şi membrilor Guvernului să vină în faţa Parlamentului şi să dea raportul despre cum au acţionat în această perioadă, să raporteze despre modul cum s-au făcut aceste achiziţii în timpul pandemiei. Din păcate, Orban refuză să răspundă oricăror întrebări concrete ale presei despre relaţia sa veche şi extrem de strânsă cu afacerista care îl presa pe şeful Unifarm să încheie un contract oneros cu firma turcească, invocând numele premierului. Este cel mai evident caz în care corupţia stă la masa Guvernului. Mâine (luni - n.r.) Orban este chemat să dea explicaţii în faţa Parlamentului, dar ştim că PNL va face toate eforturile să saboteze o dezbatere deschisă. De aceea, după ce Comisia parlamentară de anchetă privind achiziţiile în perioada stării de urgenţă, condusă de deputatul Marius Budăi, va intra într-un ritm susţinut de funcţionare, PSD îl va chema la audieri pe domnul Orban pentru că declaraţiile dumnealui, acelea că nu are nimic de ascuns, trebuie să fie probate şi de un raport în faţa acestei comisii a Parlamentului şi a poporului", a spus Romaşcanu, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD, potrivit Agerpres.Premierul Ludovic Orban ar putea fi prezent luni, la Camera Deputaţilor, la ''Ora prim-ministrului'', la dezbaterea pe tema achiziţiilor de măşti făcute de Unifarm.Camera Deputaţilor i-a adresat săptămâna trecută invitaţia premierului de a participa la ''Ora prim-ministrului''.Dezbaterile au loc la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, iar tema este: "Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziţii directe de măşti de la Unifarm la preţuri astronomice".