Bacalaureat la 42 de ani: Prim-vicepreședintele PNL Vrancea a picat BAC-ul la Limba română, la care a luat 3,60 (presa locală)

Prim-vicepreședintele PNL Vrancea, Daniel Moroșanu, în vârstă de 42 de ani, se numără printre cei care nu au reușit să promoveze în prima sesiune a examenului de Bacalaureat. Moroșanu a luat nota 3,60 la Limba și literatura aromână, scrie Jurnal de Vrancea.

Daniel Moroșanu a susținut examenul de Bacalaureat la Liceul ”Simion Mehedinți” din Vidra, unitate școlară pe care a absolvit-o în urmă cu câțiva ani, la cursurile serale.

Prim-vicepreședintele PNL Vrancea a fost notat cu 3,60 la Limba și literatura română, potrivit Jurnal de Vrancea . La celelalte două materii la care a dat examenul, Istorie și Geografie, el a obținut 7,55, respectiv 8,65.

Contactat telefonic, Moroșanu a spus că a făcut contestație și speră ca la recorectare să obțină cel puțin nota 5, care să îi permită promovarea examenului de Bacalaureat.

”Am făcut meditații la limba română. Am avut nevoie și nu mi-e rușine. A fost interval destul de mare de când am absolvit, am avut nevoie de o oarecare pregătire”, spunea Moroșanu la Digi24.

În vârstă de 42 de ani, Daniel Moroșanu a fost ales consilier local în comuna Vidra, la alegerile din 2016, conduce organizația PNL Vidra și este prim-vicepreședinte al PNL Vrancea.