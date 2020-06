VIDEO USR-PLUS și-a anunțat propunerile pentru primăriile de sector / Liderul USR București: Negocierile cu PNL continuă

Alianța USR-PLUS a prezentat candidații la primăriile de sector din București pentru alegerile locale din 27 septembrie. Aceștia și-au expus, duminică, prioritățile în fața președintelui USR București, Claudiu Năsui, și a președintelui PLUS București, Vlad Voiculescu, transmite Mediafax.

Astfel, candidații alianței sunt Clotilde Armand – Sectorul 1, Radu Mihaiu – Sectorul 2, Ana Ciceală – Sectorul 3, Simona Spătaru – Sectorul 4, Alexandru Dimitriu – Sectorul 5 și Alexandru Gâdiuță – Sectorul 6.

Președintele USR București, Claudiu Năsui, a declarat că alianța are candidați cu experiență, oameni care au realizări importante.

„Unii dintre ei au participat la viața politică de până acum, au fost membri în Consiliul General al Municipiului București, au fost secretari de stat. Sunt oameni care și-au arătat deja competența și au dovedit câte se pot face în statul român dacă există voință, competență și onestitate”, a spus Năsui.

Năsui a spus că USR PLUS continuă negocierile cu PNL pentru desemnarea unor candidaţi comuni la primăriile de sector, însă a subliniat că şi candidaţii liberali trebuie să îndeplinească criteriile de integritate şi competenţă.





"Noi suntem deschişi acestor negocieri şi acestor discuţii, dar ele trebuie purtate pe oameni, pe persoane. După cum vedeţi, USR PLUS a fost extrem de transparent. Am prezentat oamenii pe care îi avem la fiecare sector. Îşi cunosc foarte bine sectoarele, îşi cunosc foarte bine potenţialul şi ştiu ce trebuie să facă din secunda doi de când sunt în primărie. În momentul în care vom avea acest lucru şi din partea PNL, vom vedea cu ce oameni vin ei şi vom putea să decidem dacă vom merge la comun cu ei, dar baza sunt criteriile de integritate pe care noi le-am prezentat şi de la care noi nu putem face rabat în niciun caz (...). Negocierile acestea continuă şi, pe măsură ce o să avem informaţii, o să vi le spunem. Deocamdată, noi am spus ce gen de persoane am susţine şi cum putem să ajungem la o astfel de înţelegere. Aşteptăm să vedem şi de la PNL persoane care să corespundă acestor criterii. Nu vreau să facem o împărţeală din aceasta: îţi dau un sector, îmi dai altul şi veşnica tranzacţie din lumea politică”, a spus liderul USR București, potrivit Agerpres.