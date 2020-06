Clotilde Armand anunță că primarul Daniel Tudorache a dat-o în judecată pentru că a scris despre achizițiile Primăriei Sector 1 și îi cere daune de 113.000.000 lei

Acum, pentru că "nu mor caii când vor câinii" vreau să-i anunț pe cei din PSD că trăim într-o societate democratică unde libera exprimare este garantată de Constituție. Iar achizițiile Primăriei sunt publice conform prevederilor legale. Dle primar, încă o dată arătați că nu vă pasă de cheltuirea banului public. Declanșați un proces pentru intimidare și folosiți tehnici bolșevice. Nu ați reușit să mă intimidați. Spre deosebire de colegii dvs de partid eu am încredere în Justiția din România.”









Clotilde Armand, care e candidata USR pentru Primăria Sectorului 1 la alegerile locale din acest an, mai spune că Tudorache cere totodată, prin acțiunea în instanță, ca ea să nu mai publice nimic pe Facebook și să „să-mi șterg toate postările despre PSD”.Postarea lui Clotilde Armand:„PSD vrea să-mi interzică să mai scriu și să public pe Facebook. Fiți atenți aici ce face primarul PSD de la Sectorul 1.După ce au agresat candidații Opoziției din București, primarul pesedist de la Sectorul 1 m-a dat în judecată pentru că am publicat pe Facebook date despre achizițiile Primăriei Sector 1 - date din SICAP și pentru că am dat share la investigațiile jurnalistice despre cum se duc banii cetățenilor din sector în buzunarele băieților deștepți din PSD.Cireașa de pe tort e alta. PSD mai vrea să nu public absolut nimic aici pe Facebook și să-i plătesc daune în valoare de 113.000.000 lei. Ați auzit bine. Nu vă gândiți că PSD a plătit timbru judiciar pentru suma asta. S-a folosit de o ordonanță președințială pentru a plăti 20 de lei. Ireal, nu? Spune despre acești bani să-i virez în contul Centrului Caraiman... exact acolo unde directoare este o fostă primăriță PSD declarată incompatibilă ANI care a dat un contract în valoarea de 14 milioane € pentru achiziționarea de holtere unui fost consilier PSD declarat și el incompatibil de ANI. Pentru acest contract organizația USR Sector 1 a depus o plângere la DNA. După aceste "pretenție" mai vrea să-mi șterg toate postările despre PSD. Alo, sunteți bine dle primar?!