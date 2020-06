Planul PNL pentru județul lui Dragnea. Turcan: Teleormanul a fost ținut în sărăcie din dorința de a lua cetăţenii captivi şi a-i folosi electoral

Vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş, au fost prezenţi, luni, în Teleorman, într-o vizită de lucru.

"Guvernul Orban doreşte să sprijine judeţul Teleorman şi comunităţile locale. Ani la rând a fost ţinut în sărăcie, din dorinţa de a lua cetăţenii captivi şi a-i folosi electoral", a afirmat Raluca Turcan."Prima discuţie pe care am avut-o aici a fost despre proiectul amplu de apă şi canal, pe care l-am deblocat odată cu alte 53 de mari proiecte de apă canal, în valoare de 4 miliarde de lei, în momentul în care am ajuns la guvernare. Aici, în judeţ, vorbim de o investiţie de 1,4 milioane de euro, cu aproximativ 139.000 de beneficiari direcţi, care aşteaptă demararea proiectului şi, împreună cu responsabilii locali, am făcut o foaie de parcurs, astfel încât, între 1 şi 15 septembrie, să putem să semnăm acest proiect de apă canal", a precizat Raluca Turcan.Vicepremierul a vorbit şi despre alte proiecte care se vor derula la nivelul judeţului."Mai vorbim de 1,5 milioane de lei alocaţi de la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, astfel încât 12 şcoli din Teleorman să poată să îşi construiască toaleta. De asemenea, vom merge să vedem cum va fi dezvoltată reţeaua de gaze, un amplu proiect al Guvernului Orban, de a introduce reţeaua de gaze la nivelul întregii ţări, pentru că în România, din nefericire, doar 35% din populaţie este racordată la gaze", a subliniat Turcan.Oficialii guvernamentali au mers şi în locul unde vor fi depozitate pachetele cu produse din cadrul POAD (Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate), în Alexandria."România are, în momentul de faţă, 1,18 milioane de beneficiari ai acestui proiect cu o valoare de 225 de milioane de euro. Este un proiect (...) aşteptat de cei care sunt în nevoi şi este de ajutor pentru această perioadă de criză a coronavirusului", a spus ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş.Sursa: AGERPRES