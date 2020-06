Dan Barna: Bisericile se redeschid, dar teatrele rămân închise. E o fractură logică / "Foarte probabil” vom susține prelungirea stării de alertă

Parlamentarii USR "foarte probabil” vor susține prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, a afirmat miercuri la RFI Dan Barna, care s-a întrebat însă "de ce o sală de spectacole, care are cumva aceleași caracteristici cu o biserică, rămâne în continuare închisă”. Liderul USR afirmă că poziționarea unor partide față de sănătatea populației ”s-a dus într-o zonă de politicianism inutil”.

"Am spus în mod constant că aveam nevoie de date și de informații pentru a vedea necesitatea stării de alertă. Din păcate, nu am primit date suplimentare, însă și aceasta este o realitate obiectivă, situația pandemiei pare că ne confirmă că nu am scăpat și că lucrurile nu sunt neapărat spre bine, dacă relaxarea este prea mare. E foarte probabil să susținem această stare de alertă. Vom avea o discuție cu colegii în cursul acestei zile”, a declarat Barna.





Întrebat dacă USR va susține prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, așa cum propune Guvernul sau cu 15 zile, cum vrea PSD, liderul USR a răspuns: ”În acest moment, pare că și o prelungire de 15 zile nu ar face decât să ducă din nou această dezbatere mai departe (...). O prelungire de 30 de zile păstrează posibilitatea ca în situația în care lucrurile s-ar îmbunătăți semnificativ, ceea ce ne dorim cu toții, să se poată ridica mai repede această stare de alertă. Se creează un cadru care poate fi ajustat, în funcție de evoluția concretă a situației, pentru că pare că și poziționarea față de sănătatea populației s-a dus într-o zonă de politicianism inutil”.





Dan Barna critică faptul că sălile de spectacol rămân închise, în timp ce bisericile se redeschid: ”De ce o sală de spectacole, care are cumva aceleași caracteristici cu o biserică, rămâne în continuare închisă? E o fractură logică, din punctul meu de vedere. Dacă într-adevăr s-a decis că pot avea loc genul acesta de adunări cu distanțare socială, fie că e în biserici sau în alte spații, faptul că zona de cultură este din nou marginalizată și lăsată la urmă dă un semnal important despre câtă grijă au avut guvernele din ultimii 30 de ani de cultură și de aceste evenimente”.