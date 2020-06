Ciolacu confirmă că DNA a cerut PSD documente, dar nu vrea să spună pentru ce perioadă: Lasăți-mă să ma sfătuiesc cu avocatii

Liderul PSD Marcel Ciolacu a confirmat joi că DNA a cerut documente de la partid, însă nu a vrut să dea detalii despre perioada vizată, pe motiv că trebuie să se consulte mai întâi cu avocații.

"Nu știu dacă este legal să vă... Din ce știu, m-au informat avocatii si contabilii, s-au cerut aceste documente, nu suntem singurul partid, că am înțeles că s-au cerut și la PNL. Mi se pare corect să fie solicitate aceste documente, sunt bani publici, să se facă anchetă și sa vedem despre ce este vorba. Nu sunt îndreptățit să vă spun din ce perioada. Lasăți-mă să ma sfatuiesc cu avocații dacă am voie să va spun sau nu. O să mă sfătuiesc cu avocații. Am acest drept”, a declarat Marcel Ciolacu, citat de Mediafax.





El a mai spus că toate contractele pe care le-a avut PSD și care au fost considerate legale de către avocații partidului s-au achitat sau sunt eșalonate, în curs de achitare.





Președintele interimar al PSD a negat că ar fi spus, în timpul la discuțiilor informale cu colegii din parid, că Viorica Dăncilă ar putea să fie chemată la DNA pe tema finanțării campaniei prezidențiale: ”Eu, personal, nu am avut această discuție în ceea ce o privește pe dna Dăncilă. Am prezentat situația financiară a partidului".

Surse PSD, citate de Europa Liberă susțineau că documentele cerute au fost pentru perioada 2017-2019, epoca în care Liviu Dragnea a condus PSD. Documentele solicitate de DNA au fost trimise săptămâna trecută către procurori. Din informațiile obținute de Europa Liberă, controlul procurorilor DNA asupra finanțelor PSD a început în martie, când o solicitare a fost făcută către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). (vezi aici explicațiile complete). Documente despre campania pentru europarlamentare au fost solicitate și PNL, potrivit aceleiași surse.