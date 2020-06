Viorica Dăncilă, despre informațiile privind o anchetă DNA legată de cheltuielile din campania sa prezidențială: Nu cred acest lucru. Ar fi bizar dacă Ciolacu ar ști pe cine vor chema procurorii / Ce spune Mihai Fifor

Fostul lider al PSD Viorica Dăncilă a comentat informaţiile potrivit cărora actualul preşedinte al partidului Marcel Ciolacu ar fi vorbit despre o anchetă DNA vizând cheltuielile din campania sa pentru prezidenţiale. Dăncilă a spus, la Antena 3, că nu ştie să existe o astfel de anchetă, dar că există una care vizează perioada 2017 - 2019, înainte ca ea să preia partidul. Ea a mai afirmat că aşteaptă un telefon de la actuala conducere a PSD în care să i se dea explicaţii şi s-a declarat dispusă să meargă la DNA, dacă i se va cere.

"Nu cred acest lucru. Nu comentez declarații pe surse. Mai mult, nu cred că domnul Ciolacu ar fi făcut astfel de declarații. Ar fi cel puțin bizar dacă domnul Ciolacu ar ști pe cine vor chema procurorii la DNA. Eu, personal, nu știu să existe vreo anchetă privind derularea campaniei prezidențiale a PSD. Într-adevăr, din câte știu, există o anchetă care vizează perioada 2017-2019, înainte ca eu să devin președinte al partidului. Vă garantez că eu, în calitate de președinte de partid și de prim-ministru, am respectat întotdeauna legea", a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Ea a spus că de activitatea financiară și de contractele care vizau campania electorală s-au ocupat secretarul general și trezorierul partidului și că este "sigură" că "activitățile financiare s-au derulat corect, din punct de vedere legal, în toată această perioadă".

”Nu știu și nu cred că există o astfel de anchetă", a insistat Dăncilă, subliniind că nici Autoritatea Electorală Permanentă nu a constat vreo neregulă la PSD.

Întrebată despre informațiile potrivit cărora actualul preşedinte al partidului Marcel Ciolacu ar fi vorbit despre o astfel de anchetă a DNA, Dăncilă a declarat: "Nu am nicio problemă cu legea (...) Sper ca măcar după aceste afirmații să primesc măcar un telefon să îmi explice conducerea actuală a partidului de ce Viorica Dăncilă trebuie să meargă la DNA, deşi Viorica Dăncilă nu s-a ocupat de niciun aspect legat de activitatea financiară”.

Viorica Dăncilă a mai spus că, dacă va fi totuși chemată la DNA, va merge pentru a lămuri situația.

Ea a vorbit şi la consultanţa oferită de Anton Pisaroglu: ”Da, am avut firmă de consultanță. Când am preluat partidul, a fost o perioadă dificilă, în care preşedintele partidului a fost arestat, aveam 18% în sondaje și a trebuit să am o firmă de consultanță. O firmă care a muncit foarte mult pentru PSD, dar nu a fost nimic ilegal, contractul a fost legal, negociat de către secretarul general şi de către trezorierul partidului, Mihai Fifor şi, respectiv senatorul Ştefan Mihu”.

Fifor: Nu a cerut nimeni, dar nimeni, date despre modul în care a fost derulată campania electorală

Și Mihai Fifor, fostul secretar general al PSD din perioada campaniei pentru prezidenţiale a Vioricăi Dăncilă, afirmă, despre existenţa unei anchete a DNA privind campania pentru prezidenţiale că nu a cerut nimeni date despre modul în care a fost derulată campania.

”Urmăresc de câteva ore bune noul <<breaking news>> legat de campania pentru prezidenţiale a Vioricăi Dăncilă, despre DNA, despre dosare, despre dat cu <<subsemnatul>>. Şi mă minunez. Am tot stat să mă gândesc dacă să postez despre bazaconia asta sau nu....însă pentru a nu lăsa urme de îndoială, scriu despre asta. Cel puţin până azi, din câte ştiu, şi ştiu, nu a cerut nimeni, dar nimeni, date despre modul în care a fost derulată campania electorală. Conform legii, va cere AEP, la controlul pe care, în mod normal şi legal îl va efectua”, a scris Fifor pe Facebook.

El a spus că informaţiile pe această temă ar fi ”poveşti....de proastă calitate, cu PSD cel mereu corupt, cu furt din banii publici, cu nenorociri peste nenorociri, doar, doar s-o mai crea o ştire despre PeSeDe-ul ăsta pe care unii îl vor mort şi îngropat”.

”Eu unul spun doar atât şi îmi asum: cheltuielile din campanie sunt publice, AEP a verificat şi rambursat integral banii cheltuiţi în campanie, pentru orice altă cheltuiala fiind documente clare, că în contabilitatea oricărui partid. A vorbi despre faptul că instituţii ale statului ar fi cerut documente de la partid pentru campania electorală prezindenţială din 2019 sau, mai mult, că cineva ar fi fost chemat la instituţii ale statului pentru a da "cu subsemnatul", reprezintă o minciună, mare cât o zi de post. A vorbi despre furt din banii partidului înseamnă o uriaşa minciună, muuuulllttt mai mare decât o zi de post”, susține fostul secretar general al PSD.





El a mai spus că oricine vrea informaţii despre campania pentru prezidenţiale 2019 poate oricând să le găsească în contabilitatea partidului.





”Clar, transparent şi, mai ales, pe lege. Nimeni, în acea campanie, nu a încălcat legea. Nu avea de ce şi nu avea cum. Restul, sunt poveşti....de proastă calitate. Cu PSD cel mereu corupt, cu furt din banii publici, cu nenorociri peste nenorociri, doar, doar s-o mai crea o ştire despre PeSeDe-ul ăsta pe care unii îl vor mort şi îngropat!”, a adăugat Mihai Fifor.

Potrivit unor surse citate de Antena 3, Marcel Ciolacu le-ar fi spus colegilor că el crede că Viorica Dăncilă va fi "săltată" de către DNA.

Purtătorul de cuvânt al partidului Lucian Romașcanu nu a confirmat această informație, susținând doar că a fost vorba de o întâlnire privată și nu poate spune ce s-a discutat. "Au fost cerute documente de către DNA. Înțeleg că e vorba de documente legate de achizițiile din vremea campaniei prezidențiale”, a spus el la Digi 24, adăugând că astfel de documente au fost cerute și altor partide.





Romașcanu a precizat că "toate datoriile legale si legitime au fost achitate”, iar, dacă mai există neînțelegeri, acestea se vor rezolva în instanță.





Cu toate acestea, surse PSD, citate de Europa Liberă, susțin că documentele cerute au fost pentru perioada 2017-2019, epoca în care Liviu Dragnea a condus PSD. Documentele solicitate de DNA au fost trimise în această săptămână, în ziua de marți, către procurori. Adresa pe numele PSD venise în urmă cu o săptămâna. Din informațiile obținute de Europa Liberă, controlul procurorilor DNA asupra finanțelor PSD a început în martie, când o solicitare a fost făcută către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). (vezi aici explicațiile complete)





Documente despre campania pentru europarlamentare au fost solicitate și PNL, potrivit aceleiași surse.