Ciolacu îi răspunde lui Iohannis: ​În acest moment, Liviu Dragnea e în închisoare. Legile justiției nu au ajutat niciun PSD-ist

„​În acest moment Liviu Dragnea e în închisoare. Legile justiției nu au ajutat niciun PSD-ist”, a spus liderul social-democrat.Ciolacu a comentat că, de fiecare dată când Guvernul face „o tâmpenie”, șeful statului iese cu o declarație care să „o acopere”.Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că Guvernul va elabora o serie de proiecte pentru "a repara" Legile Justiţiei, în perioada următoare fiind programate consultări în acest sens cu specialişti."Guvernul va veni cu iniţiativă legislativă pentru a repara Legile Justiţiei. Trebuie să ducem la bun sfârşit, dragi români, ce am început acum un an de zile la referendum, când am oprit această măcelărire a Legilor Justiţiei. Dar ele sunt în funcţiune şi sunt imperfecte. Trebuie continuată această procedură. Aşadar, în săptămânile următoare, vor avea loc consultări şi eu voi avea consultări cu specialişti din domeniul Justiţiei, cu politicieni. Guvernul va lucra la proiecte de legi şi vor fi înaintate Parlamentului pentru a fi reparate aceste Legi ale Justiţiei, pentru a fi în conformitate cu ceea ce, în definitiv, doresc românii şi s-au exprimat foarte clar la referendum", a declarat şeful statului la Palatul Cotroceni.Preşedintele a acuzat PSD că este "partidul care a încercat, încearcă să frângă independenţa justiţiei".