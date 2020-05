Camera Deputaţilor dezbate moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei

Camera Deputaţilor dezbate, luni, moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, scrie Agerpres. Şedinţa începe la ora 16,00, iar votul va fi dat miercuri. Moţiunea este intitulată "Pas cu pas am ajuns în colaps educaţional - PNL a creat România NeEducată" şi este semnată de 93 de deputaţi Pro România şi PSD. Aceștia solicită demisia ministrului Educaţiei, Monica Anisie, acuzând "haos'' în domeniu, dar şi "lipsă de viziune şi de strategie, care a făcut ca preşcolari, elevi, studenţi, părinţi, bunici şi personal din învăţământ să trăiască luni de zile în panică şi nesiguranţă"."Această moţiune este o mică parte a răspunsului nostru la nepăsarea şi incompetenţa dovedite pas cu pas de ministrul Educaţiei şi Cercetării de la preluarea mandatului, culminând cu perioada coronacrizei. Este o mică parte a învăţământului preuniversitar. Nu vrem să detaliem incompetenţa de care ministrul Educaţiei a dat dovadă în ceea ce priveşte învăţământul universitar sau cercetarea. Nici măcar o dată, în ultimii 30 de ani, românii nu au trăit asemenea momente de haos în Educaţie. Lipsa de viziune şi de strategie a făcut ca toţi cei din sistem - preşcolari, elevi, studenţi, părinţi, bunici şi personal din învăţământ - să trăiască luni de zile în panică şi nesiguranţă. Astăzi, aici, trebuie să punem capăt acestei crize. Ne bazăm pe demisia doamnei ministru dacă această moţiune trece", se arată în textul moţiunii simple.Iniţiatorii susţin că în perioada stării de urgenţă decidenţii de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuiau să vină cu un set de proceduri care să reglementeze situaţia cadrelor didactice de predare, a personalului didactic auxiliar, a directorilor, a inspectorilor şcolari şi a personalului nedidactic, dar ministrul "a preferat să se spele pe mâini"."Doamna Anisie trăieşte în 'bula ei de la partid' şi pe zi ce trece, pas cu pas, creează şi mai mare haos în sistemul de învăţământ. Părinţii elevilor din clasele terminale sunt oripilaţi de ideile vehiculate cu atâta lejeritate de doamna Anisie. (...) În ultimele două luni am văzut cu toţii ce înseamnă ca un politruc neprofesionist să conducă învăţământul românesc. Situaţia de criză ar fi trebuit să evidenţieze abilităţile de leadership şi competenţele de manager ale ministrului Educaţiei. În schimb, am văzut bâlbâieli, răzgândeli neargumentate, declaraţii contradictorii ale tuturor reprezentanţilor guvernamentali, lipsă de înţelegere a riscurilor sistemului şi completă lipsă de viziune", se menţionează în document.De asemenea, semnatarii moţiunii susţin că nu au fost comunicate în timp util scenariile şi măsurile avute în vedere de minister în contextul pandemiei de coronavirus.Iniţiatorii demersului mai menţionează că nu a fost implementat şi actualizat nici programul Euro 200, astfel încât toţi elevii să aibă la dispoziţie un computer, laptop sau tabletă pentru continuarea studiilor şi nu a existat niciun fel de coerenţă cu privire la stabilirea unui calendar pentru începutul de an şcolar, nici pentru grădiniţe şi nici pentru şcoli.''Riscăm să asistăm la un colaps, cu consecinţe grave pentru întreaga societate, pe parcursul a mai multor generaţii, şi trebuie să punem capăt acestor paşi spre România needucată. Credem cu tărie că ministrul Monica Anisie a pierdut dreptul moral de a realiza politicile în domeniul educaţional şi de a exercita conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Din toate aceste considerente expuse anterior, vă cerem să constataţi şi să confirmaţi eşecul acesteia, votând solicitarea noastră de demitere imediată a ministrului Educaţiei şi Cercetării - Monica Anisie!", se arată în text.