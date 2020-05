G4media: Ciolacu, exmatriculat de la doctorat de Academia SRI. ”Acest lucru nu mai este o urgență pentru mine” / Întrebat dacă a fost racolat de serviciu: ”O tâmpenie!”

Faptul că Marcel Ciolacu nu mai este doctorand a fost confirmat de Biroul de Presă al SRI. ”A fost studentul școlii doctorale din cadrul ANIMV între anii 2013 – 2019; nu a finalizat studiile universitare de doctorat întrucât nu a depus cerere de prelungire a perioadei de grație pentru anul universitar 2019 – 2020”.”Am considerat că acest lucru nu mai este o urgență pentru mine”, a declarat Ciolacu pemtru G4media. El a justificat înscrierea la aceste studii prin ”dorința fiecărui om de a învăța”.La momentul alegerii ca lider al PSD, mai mulți politicieni – inclusiv din partidul său, precum și analiști au exploatat prezența lui Ciolacu pe listele Academiei pentru a concluziona că acesta este ”omul serviciilor”.Întrebat ce părere are despre aceste declarații și dacă, în decursul celor 6 ani ca doctorand, cineva de la la SRI i-a cerut informații, l-a ”racolat” sau i-a dat vreo misiune, Ciolacu a reacționat: ”O tâmpenie. O consider o întrebare retorică și vă mulțumesc”, a spus Ciolacu și a închis telefonul.Îndrumător științific al tezei lui Ciolacu a fost profesorul universitar Ioan Deac, iar titlul lucrării era: „Controlul parlamentar din perspectiva securității naționale”.Președintele PSD a susținut că își propusese să analizeze relațiile dintre comisiile parlamentare și serviciile de informații – SRI și Serviciul de Informații Externe (SIE).Conform Regulamentului Școlii Doctorale de la Academie, adoptat în mai 2019, “Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani. (…) Durata maximă însumată a întreruperilor și a prelungirilor nu trebuie să depășească 2 ani (…) Dacă studentul doctorand nu reușește să finalizeze teza de doctorat în timpul programului de studii, potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, mai are la dispoziție o perioadă de grație de maximum 4 ani pentru a finaliza și a susține public teza de doctorat, depășirea acestui termen conducând la exmatricularea sa”.Potrivit CV-ului, Ciolacu a absolvit Facultatea de Drept de la Universitatea Ecologică (1995), studii postuniversitare de Management şi finanţare locală la aceeași instituție de învățământ superior (2004), cursuri postuniversitare de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale ”Securitate şi buna guvernare” la Colegiul Național de Apărare (2009) și un Masterat în Bazele sectorului public. Managementul finanţelor publice la SNSPA (2012).Este cel de-al doilea președinte al PSD care are probleme cu lucrarea de doctorat. Victor Ponta, care a condus această formațiune politică între 2010 și 2015, a obținut titlul pentru lucrarea ”Curtea Penală Internațională”, la Universitatea din București. Ponta a fost acuzat de plagiat în 2012,iar Comisia de Etică a Universității din București a confirmat că mare parte din lucrare era plagiată. Titlul de doctor i-a fost retras însă abia în 2016.