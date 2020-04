Parlamentul a modificat ordonanțele Guvernului: Restanțierii și agricultorii benefeciază de amânarea ratelor/ Dobânda datorată de debitori precum şi comisioanele aferente nu se capitalizează la soldul creditului existent/ PNL atacă la CCR

PSD a amendat, joi în Parlament ordonanțele Guvernului care amână ratele la bănci și prin care se acordă anumite facilități fiscale pentru micii întreprinzători. Astfel, social democrații susținuți de UDMR, USR și Pro România au modificat ordonanțele 33 și 37 date de către Guvernul Orban astfel încât acestea preiau integral conținutul proiectelor PSD contestate recent de liberali la Curtea Constituțională.





Deputați au votat cu 208 de voturi pentru , 103 - "împotrivă" și 8 abțineri mai multe amendamente la OUG 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru împrumuturile date de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.





Actul normativ stabileşte că obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, se suspendă la cererea debitorului până la 31 decembrie 2020.

persoanele care doresc amânarea ratelor la bănci nu trebuie să prezinte băncilor vreo dovadă că au fost afectate economic din cauza epidemiei de coronavirus.

restanțierii la plata creditelor sunt eligibili pentru a amâna ratele.

că nu se capitalizează dobânda pentru creditele amânate( varianta Guvernului prevedea acest lucru doar pentru creditele ipotecare

termenul până la care se aplică amânarea ratelor este 31 decembrie 2020. Amendamentele la oug 37/220

obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor afectați de toate tipurile de secetă de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă la cererea debitorului cu până la 18 luni, dar nu mai mult de 31.10.2021, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare .

pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu depășirea limitei de vârstă.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiți la art. 1 lit. b), cu excepția persoanelor fizice, trebuie să aibă activitatea întreruptă total sau parțial, veniturile sau încasările diminuate cu cel puțin 15% față de media ultimelor două luni, sau in cazul autorităților publice locale apariția unor cheltuieli neprevăzute sau nebugetare, legate de combaterea pandemiei, ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor.

Dobânda datorată de debitori, precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare.

S unt eligibili debitorii care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.”

suspendarea, la cerere, a obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă care să nu depăşească data de 31 decembrie 2020, pentru unii beneficiari ai creditelor acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, pe fondul posibilelor dificultăţi pe care aceştia le-ar putea întâmpina în rambursarea ratelor, dificultăţi generate de efectele pandemiei COVID-19 (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinderi mici şi mijlocii, IFN-uri). De asemenea proiectul de lege privind ordonanţa de urgenţă 33/2020 privind unele măsuri fiscale au fost adoptat cu 313 pentru și unul "împotrivă".



"Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, şi 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat", se arată în proiectul de lege. De asemenea proiectul de lege privind ordonanţa de urgenţă 33/2020 privind unele măsuri fiscale au fost adoptat cu 313 pentru și unul "împotrivă".





De asemenea amânarea de la plata în vamă a TVA pentru importurile de medicamente, de echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, efectuate în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă.







Cele două proiecte de lege merg la promulgare, la președintele Klaus Iohannis.







Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a anunţat, joi, că liberalii vor ataca la Curtea Constituţională proiectul de lege de aprobare a OUG 37/2020 privind acordarea unor facilităţi celor care au credite, după ce actul normativ a fost modificat în Parlament.



"Am spus încă de la început, de când am intrat în această situaţie, că vom ataca la Curtea Constituţională absolut orice demers populist care nu are o susţinere şi o fundamentare serioasă în realitate. Din Opoziţie poţi să propui să fie mâine kilogramul de ulei un leu, să fie kilogramul de carne un leu şi 10 bani, poţi să propui absolut orice. Ideea e că trebuie să ai şi partea de responsabilitate. (...) Sigur că ordonanţa, aşa cum ne-am aşteptat, a fost modificată în Parlament şi, din acest motiv, pe ideea că lucrurile au fost deja clar stabilite de către Guvern şi nu mai era nevoie de această modificare, o să atacăm la Curtea Constituţională legea adoptată astăzi", a afirmat Roman, în plenul Camerei Deputaţilor.





Reamintim că PSD a reușit să treacă prin Parlament proiectu de lege care prevede amânarea ratelor la bănci dar acesta este blocat, fiind contestat de liberali la Curtea Constiuțională.