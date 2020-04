Primarul sectorului 5, reclamat la DNA. PLUS îl acuză pe Florea că ar fi falsificat hotărârea de aprobare a bugetului

Potrivit unui comunicat al PLUS, pe 30 ianuarie primarul a convocat o ședință de consiliu pentru a fi votat bugetul sectorului, din textul convocării și al proiectului de Hotărâre, rezultând că pe ordinea de zi nu a fost cuprinsă și votarea bugetelor societăților Salubrizare Fapte S5 și Infrastructură DF5.Mai mult, susține sursa citată, dintr-o primă variantă a hotărârii publicate a doua zi pe site-ul Primăriei, rezultă că nu s-a supus la vot și, implicit, nu au fost aprobate bugetele pentru cele două societăți.Potrivit PLUS, ulterior hotărârea a fost ștearsă de pe site, fiind republicată pe 15 aprilie însă într-o formă modificată în care apare că bugetele celor două societăți au fost aprobate.„Subliniem faptul că nu suntem în fața unei modificări a HCL urmare a adoptării unei alte Hotărâri subsecvente celei din 31 ianuarie 2020, după cum nu suntem în fața unei rectificări sau a unei îndreptări de eroare. Suntem în fața unui fals grosolan. Toate aceste documente ce probează un posibil fals și uz de fals fac parte dintr-un denunț transmis Direcției Naționale Anticorupție”, se arată în comunicatul PLUS.