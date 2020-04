Vlad Soare: "Observăm pentru a mia oară cum gașca asta de politicieni își va proteja în primul rând pielea"

Preluare PeBloguri

“Intr-o societate normala, demnitarii sunt primii care renunta la beneficii in momente de criza. Ce au facut ei? Au introdus in somaj tehnic bugetarii, dar au uitat sa taie si din beneficiile demnitarilor.Toate acestea in timp ce privatul este sufocat, speriat si in pragul colapsului.Sunteti acolo pentru binele poporului, nu pentru binele personal. Un leader conduce prin puterea exemplului, dar ei nu sunt nici exemple si cu atat mai putin leaderi.Dupa cum stiti, AMBI este prima platforma politica ce si-a asumat in programul sau desfiintarea a mii de posturi din administratia publica locala mergand pe ideea unei reorganizari teritoriale prin comasarea unitatilor administrativ teritoriale, cu scopul de a fluidiza procesele administrative, aspect care ajuta in primul rand mediul privat si de afaceri”, mai arată avocatul.