Coronavirus: Cum (nu)functioneaza şedinţele online din Parlament

Ionel Floroiu-deputat, Facebook Foto: Facebook Deputatul PSD Ionel Floroiu a fost trezit din somnîn timpul ședinței de către colegii din Camera Deputaţilor. Derutat, deputatul nu a ştiut ce trebuie să voteze, relatează Mediafax.

Deputatul PSD Ionel Floroiu a fost derutat de colegii care l-au sunat pentru a intra în şedinţa online a Parlamentului.





Nu a ştiut cu cine vorbeşte şi ce votează.

Iată discuția:

Ionel Floroiu: Alo

Daniel Suciu: Te auzim

Ionel Floroiu: Bună ziua, da, spuneţi

Daniel Suciu: Eu spun, dar dumneavoastră trebuie să spuneţi cum votaţi la proiect şi la amendament

Ionel Floroiu: Dar nu mi-aţi spus cu cine sunt în direct acuma?

Daniel Suciu: Cu Camera Deputaţilor, Nelu







Dan Barna Foto: Captura video Proiectele legislative privind detenţia la domiciliu şi supravegherea deţinuţilor cu ajutorul brăţărilor electronice au trecut de Senat, marţi, cu unanimitate de voturi. Dan Barna anunţă că senatorii USR au susţinut proiectele „din greşeală”.



„Am primit mai multe întrebări legate de votul colegilor mei senatori la proiectul de lege PNL cu închisoarea la domiciliu, proiect corelat cu cel privind brăţara electronică de urmărire. Ca să clarific această temă şi să revenim la priorităţile reale din aceste zile, precizez că acel vot a fost o eroare, iar USR va vota la Camera Deputaţilor, cameră decizională, împotriva acestei iniţiative”, a scris Dan Barna pe Facebook, potrivit Mediafax.



Ionel Floroiu: Te-am recunoscut după voce, habar nu am, am dormit, nu ştiu ce s-a întâmplat între timp, acum m-am trezit.

Şedinţa online a Camerei Deputaţilor le-a dat vineri bătăi de cap parlamentarilor, unii fiind treziti din somn, altii nestiind de cine si pentru ce sunt sunati, potrivit Mediafax.Şedinţa online a Camerei Deputaţilor i-a dat vineri bătăi de cap Ralucăi Turcan. Deputatul PNL Raluca Turcan nu ştia ce proiecte se votează.Deputaţii au avut pe ordinea de zi şase proiecte, printre care amânarea plăţii ratelor şi suspendarea plăţii la utilităţi.Dialogul a decurs astfel:- Sărut mâinilie, doamna deputat, aveţi cuvântul.- Spuneţi-mi pe ce am cuvântul că acum am primit telefonul, vă rog.- Este vorba cele 6 puncte de pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor.- Aşa, ok , întrebaţi-mă şi eu vă răspund punctual. Dar cu cine vorbessc, staţi aşa o secundă ca să ştiu şi eu, că suntem colegi. Cu cine vorbesc vă rog, ca să ştiu.- Deputatul Zisopol, secretarul Camerei.- A, cu domnul Zisopol... Mă bucur să vă aud!