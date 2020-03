USR Ilfov cere primăriei Măgurele să cumpere teste pentru coronavirus care să fie procesate contra cost la două clinici private

Filiala USR Ilfov cere primăriei orașului Măgurele să achiziționeze teste pentru Covid-19 și care să fie procesate, „contra cost”, la două clinici private, nominalizate expres în cerere. Șeful USR Ilfov se oferă chiar să pună primăria în contact cu una dintre aceste clinici private. Contactat de HotNews.ro, Andrei Nistor spune că împreună cu echipa sa a dorit doar să ajute autoritățile locale cu soluții și idei.





În cerere trimisă către primăria Măgurele și obținută de HotNews.ro, președintele USR Ilfov solicită achiziționarea de teste pentru Covid-19. Nistor specifică în cerere că o "asemenea măsură poate fi implementată printr-un parteneriat cu oricare dintre clinicile private care asigură în momentul de față serviciul de testare Covid-19".





De asemenea, în încheierea solicitării liderul USR specifică: "În cazul în care doriți, vă putem pune în contact cu clinicile medicale Regina Maria care fac astfel de teste contra cost".







Redăm integral cerere efectuată de USR Ilfov și semnată de Andrei Nistor, președinte al organizației:









CERERE





prin intermediul căreia, ca măsură de responsabilitate administrativă locală, vă solicităm să luați în considerare achiziționarea de către instituția dvs. de teste pentru Covid-19 pentru locuitorii UAT-ului nostru. Menționăm faptul că o asemenea măsură poate fi implementată printr-un parteneriat cu oricare dintre clinicile private care asigură în momentul de față serviciul de testare Covid-19, respectiv clinica SANADOR sau clinica REGINA MARIA. De asemenea, reprezentanții DSP sau ai Ministerului Sănătății vă pot îndruma către o sursă de achiziție și de realizare efectivă a testelor în proximitatea localității noastre.







Cu titlu de exemplu, dar și ca măsură preventivă urgentă, ați putea dispune testarea tuturor persoanele față de care s-a dispus măsura izolării la domiciliu, dar care nu prezintă simptome specifice sau sunt asimptomatici și, deci, nu sunt eligibile pentru efectuarea testării conform metodologiei aplicate în prezent de către autorități. Acest demers ar reprezenta un semnal puternic și pentru alte primării din România și o dovadă clară de atenție față de concetățeni. Menționăm faptul că o strategie similară a fost implementată cu succes de un oraș din Italia (exemplul acesta se poate găsi în numeroase surse publice), fapt ce a condus la oprirea răspândirii Covid-19 printre locuitorii acelei localități prin testarea şi retestarea tuturor persoanelor din localitate, indiferent dacă afișau sau nu simptome de infecție, urmată de impunerea strictă a carantinei în cazul celor cu rezultat pozitiv.







Vă informăm totodată că am solicitat Consiliului Județean Ilfov să demareze de îndată procedurile pentru achiziționarea unui aparat de testare a virusului Covid-19, ceea ce ar facilita și mai mult posibilitatea detectării din timp a persoanelor care au fost infestate cu acest virus. Testarea persoanelor se poate face în urmatoarea ordine: 1) Cei în carantina 2) Cei care au intrat în contact cu o persoană depistată pozitiv 3) Cei care prezintă simptome.







În cazul în care doriți, vă putem pune în contact cu clinicile medicale Regina Maria care fac astfel de teste contra cost".







Contactat de HotNews.ro, președintele organizației USR Ilfov Andrei Nistor susține că a făcut demersul respectiv împreună cu echipa sa din structura de conducere locală. Nistor a precizat că membrii USR "au sunat pe oriunde au apucat și au identificat astfel instituțiile care fac teste".







"Mi se pare normal ca în condițiile actuale când nimeni nu mai știe în ce parte să apuce, să încercăm orice fel de soluție pentru a ajuta. Nu știu dacă într-un context normal ar fi cea mai bună solutie dar acum toată lumea este disperată după cum știți (...) Noi ne-am interesat și am vrut să fim puțin proactivi să vedem unde se fac acele teste și acolo am găsit. Este strict, o recomandare (...) Știm că există o presiune foarte mare asupra administrației locale și am vrut să ajutăm cu niște furnizori, lucru pe care ar fi trebuie să-l facă si ei dacă ar fi urmat ce scriam noi în cererile respective. Nu avem absolut niicio treabă cu niciuna dintre clinici. Nu ne interesează unde cu cine se face, cât costă. Este o situație disperată și am încercat să ajutăm", a explicat Nistor.







Întrebat de reporterul HotNews.ro în ce calitate a făcut această cerere către primăria locală Andrei Nistor a precizat "în opinia sa e mai ușor să fie luată în considerare o cerere care vine din partea unui partid politic decât atunci când vine din partea unei persoane fizice".







"Subscrisul Partidul Uniunea Salvați România - Filiala Ilfov cu sediul în Bulevardul Aviatorilor, nr. 9 Sector 1, Bucureşti, e-mail: ilfov@usr.ro, tel. 724 800 028 reprezentată prin președinte Andrei Nistor,având în vedere evoluţia îngrijorătoare a situaţiei epidemiologice pe teritoriul României și a crizei majore generată de coronavirusul SARS-CoV-2 care au condus la instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020, vă transmitem prezenta"Am făcut recomandarea doar pentru că am vorbit deja cu clinicile respective și ne-au spus care este procedura. Vreau să fie foarte clar că nu avem nicio treabă cu clinicile respective ci cu cine se face, unde se face, doar am încercat să fim proactivi și să găsim o soluție de a face testări pentru că din câte înțelegem, este o recomandare să se testeze cât mai mult ca să se depisteze cât mai devreme și să încetinești propagarea . Oriunde altundeva se pot face testări ", a precizat Nistor.