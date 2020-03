Liderul PNL Giurgiu anunţă că 600 de membri ai organizaţiei ALDE s-au alăturat liberalilor: E naşterea unui proiect politic important

Preşedintele interimar al PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a anunţat sâmbătă că aproximativ 600 de membri ai ALDE din judeţ, inclusiv deputatul Toma Petcu, s-au alăturat liberalilor, apreciind că este vorba despre "naşterea unui proiect politic important".





"Astăzi, în judeţul Giurgiu are loc naşterea unui proiect politic important, un proiect politic care, cu siguranţă, va duce la schimbarea decidenţilor politici de la nivelul judeţului Giurgiu, şi anume câştigarea de către PNL a Consiliului Judeţean şi a Primăriei municipiului Giurgiu. Astăzi (...) am construit împreună cu colegii mei din PNL şi cu domnul Toma Petcu un proiect politic puternic pentru judeţul Giurgiu, un proiect politic şi un PNL puternic care este în măsură să se bată cu PSD pentru câştigarea alegerilor în acest judeţ. (...) Este un proiect în care eu cred şi care creşte PNL şi din punct de vedere valoric şi din punct de vedere numeric. Doar astăzi, organizaţia veche a ALDE Giurgiu a adus aproximativ 600 de adeziuni în PNL Giurgiu, urmând să fie strânse şi alte adeziuni din judeţ", a declarat Motreanu.





În opinia sa, PNL Giurgiu arată, prin acest proiect politic, că "are deja o altă capacitate instituţională, pentru că are doi parlamentari, Toma Petcu şi Alexandru Andrei, precum şi doi secretari de stat pe două domenii importante, Gheorghe Ştefan la Ministerul Agriculturii şi Dumitru Beianu la Ministerul Mediului".





"Sunt bucuros că am putut construi acest proiect, pentru că ALDE în judeţul Giurgiu, prin dinamismului domnului Toma Petcu, a fost o organizaţie puternică şi care obţinea voturi de pe partea dreaptă şi acest lucru ne-ar fi creat, în perspectiva alegerilor locale şi parlamentare, prejudicii mari, pentru că era o fărâmiţare pe partea dreaptă. Acum avem un PNL puternic, care oricând se poate bate de la egal la egal cu marele PSD Giurgiu", a completat Dan Motreanu.





Toma Petcu a devenit prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene PNL Giurgiu, alături de Alexandru Andrei, iar fostul preşedinte al organizaţiei municipale ALDE Giurgiu va deveni prim-vicepreşedinte al organizaţiei municipale PNL. De asemenea, în structura Biroului Judeţean al PNL Giurgiu vor fi cooptaţi 15 membri proveniţi din ALDE.





"Am fost unul dintre cei care au luptat în permanenţă să reuşim să ne dezlipim de PSD, să rupem acea înţelegere cu PSD, am militat în cadrul partidului încă din 2018 pentru acest lucru, am explicat în anumite momente foarte importante domnului Tăriceanu că ar fi bine să ieşim de la guvernare. (...) Dacă aş fi acceptat să mă duc în PSD, aş fi fost mai puţin traseist? Pe de altă parte, orice ofertă aş fi primit din partea PSD nu se compară niciodată cu dorinţa pe care am avut o de-a lungul timpului de a reveni acasă, aici, la mine, la PNL, unde m-am format ca om politic", a declarat deputatul Toma Petcu.





În final, liderii liberali din Giurgiu au anunţat că în cadrul organizaţiei sunt mai mulţi membri care îşi doresc să intre în competiţia electorală pentru funcţia de primar al municipiului Giurgiu, candidatul urmând să fie stabilit în următoarele săptămâni, în urma unei competiţii interne.