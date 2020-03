Deputatul UDMR Csoma Botond, desemnat candidat al Uniunii la Primăria Cluj-Napoca

Președintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, a fost desemnat, vineri, candidat la Primăria Cluj-Napoca, acesta afirmând că speră ca formațiunea să obțină un număr mai mare de consilieri locali decât are în prezent.Emil Boc (PNL) și Emanuel Ungureanu (USR) și-au mai anunțat intenția de a candida, conform Mediafax.Csoma Botond a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că a fost stabilită și ordinea pe lista de candidați a UDMR pentru Consiliul Local Cluj-Napoca.„Vineri a avut loc Adunarea Generală a UDMR Cluj-Napoca în cadrul căreia am fost desemnat candidat al Uniunii la Primăria Cluj-Napoca, pentru funcția de primar. Cu această ocazie a fost votată și ordinea pe lista de candidați pentru Consiliul Local Cluj-Napoca, primul loc fiind ocupat de actualul viceprimar Olah Emese. Sper ca UDMR să facă o figură frumoasă la alegerile locale din acest an și să obținem un număr mai mare de consilieri locali la municipiu decât avem în prezent, și anume cinci”, a spus Csoma.UDMR va stabili în 13 martie și lista de candidați pentru Consiliul Județean Cluj, urmând să aibă și un candidat pentru funcția de președinte al deliberativului județean.Până acum și-au mai anunțat candidatura la Primăria Cluj-Napoca Emi Boc, actualul primar, din partea PNL, și deputatul Emanuel Ungureanu, din partea Alianței USR PLUS.