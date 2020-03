VIDEO Confruntat cu un val de ironii, Ariel Chiș se retrage de pe lista candidaților USR la Consiliul General al Capitalei

Înainte de a deveni userist, Chiş a fost membru PSD în Anglia, pentru a putea participa la congresele Partidului Laburist, potrivit unor surse din USR.





„După mai multe zile foarte grele pentru mine, am decis să mă retrag de pe lista USR la Consiliul General al Municipiului București. Ultimul lucru pe care mi l-am dorit vreodată a fost să aduc un prejudiciu de imagine USR-ului, partidului căruia i-am dedicat ultimii ani de viață, zi de zi, noapte de noapte”, a anunțat Ariel Chiș într-o postare pe Facebook.Ocupantul locului doi pe listele USR spune că acest incident nu înseamnă că se va retrage și din viața politică.„În încheiere, vreau să le mulțumesc public din suflet tuturor celor 372 de colegi care m-au votat pentru un loc pe lista USR la Consiliul General unde am obținut locul 2. Vreau să mulțumesc și zecilor de prieteni care mi-au scris că le pare rău că sunt linșat mediatic și m-au încurajat să rămân puternic și să nu pun la suflet.De asemenea, nu uitați, România a fost făcută de oameni care nu au stat deoparte. Acesta este sloganul USR din 2016 pentru care am intrat în viața politică. Voi continua”, și-a încheiat Chiș postarea de pe Facebook.Filmuleţul în care Ariel Chiș cânta „Eu sunt Ariel, coadă de purcel” și spunea că „Sunt Mica Sirenă, cam oligofrenă”, a devenit viral în scurt timp după ce a apărut în mediul public. Un membru USR a spus că filmuleţul a fost realizat în 2018 și postat pe un grup intern al partidului în perioada campaniei „Fără penali în funcţii publice”, cu scopul de a ridica moralul colegilor, deoarece unii userişti erau cam „obosiţi”.Reacţiile nu au întârziat să apară. Chiş a fost ironizat de membrii altor formaţiuni politice.