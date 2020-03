PSD vrea o alianță cu Pro România și ALDE. Ciolacu: Am avut ieri o discuție cu dl. Ponta. Decizia îi aparține

​„Eu doresc o reîntregire a stângii. Am declarat acest lucru, am făcut anumiți pași. Am dat o decizie în interiorul partidului, fiecare organizație județeană decidă de alianță face. Sunt multe care vor alianță cu Pro România. Nu vă ascund că ieri am avut o discuție cu dl Ponta. Încercăm să depășim anumite momente. Mâna întinsă din partea PSD e una reală. Decizia îi aparține dlui Ponta (...) Nu excludem o alianță și cu ALDE”, a spus Ciolcau, într-un interviu pentru DCnews.ro