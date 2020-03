Nicușor Dan: Nu am nimic să-mi reproșez. Vlad Voiculescu a dat dovadă de responsabilitate când s-a retras

Nicușor Dan respinge acuzația de lipsă de transparență, lansată de Vlad Voiculescu: ”Vreau să salut faptul că s-a retras din această competiție, adică a dat dovadă de responsabilitate, a pus înaintea aspirațiilor personale binele comun și suntem în situația de a avea un candidat unic al Opoziției, ăsta e lucrul cel mai important. Am făcut ceea ce am spus, în sensul că am spus că sunt un independent, că cer susținerea partidelor de Opoziție și că negociez pentru asta cu partidele de Opoziție, ceea ce am și făcut, nu poți să faci negocieri la televizor. Știa toată lumea că discut și cu USR și cu PLUS și cu PNL și cu PMP și în cele din urmă am obținut susținerea lor”.

Candidatul la Primăria Capitalei spune că a vorbit cu Vlad Voiculescu după anunțul de susținere făcut de PNL și precizează că a fost ”o întâlnire de politețe”: ”Am vorbit în aceeași zi și o să mai vorbim, fără îndoială. O să mai vorbim și în calitatea lui de om care se implică în București și în calitatea lui de președinte al PLUS București, o să vorbim. Era o discuție pe care o programasem cu mai mult timp înainte (...). A fost o întâlnire de politețe, în care fiecare dintre noi a spus că acum trebuie să analizăm și în cazul lui trebuie să vorbească și cu partidul, pentru direcția ulterioară”.

Întrebat dacă are să-și reproșeze ceva, Nicușor Dan a răspuns: ”Nu, nu, tot ce am făcut am făcut absolut transparent și anunțat public de acum un an de zile”.