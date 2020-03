„Încleștarea pe viață și pe moarte” din filialele USR și PLUS. Tudorache: Nu sunt destule funcții pentru toți?

„​Mă uit la negocierile pentru locale și încerc să accept încleștarea pe viață și pe moarte din unele filiale. Oameni demni de tot respectul s-au lăsat prizonierii unor lupte mărunte. Fiecare încearcă să dovedească celuilalt că e mai bun și că merită mai mult. Și cu avantajul minimei distanțe încep să mă întreb de ce se războiesc cei care ar trebui să fie împreună? Nu sunt destule funcții pentru toți? Am câștigat oare deja alegerile astfel încât să împărțim nervoși blana ursului din pădure?”, a scris Tudorache pe Facebook.Liderul PLUS susține că beneficiari ai acestor tensiuni sunt liberalii și social-democrații.„Suntem împăcați cu ideea că, în timp ce noi ne luptăm, PSD și PNL stau și își râd în barbă, râd de cei care au spus că îi vor schimba în politică, dar încă nu reușesc să treacă de stadiul împărțirii unei victorii care nici nu a fost obținută? Și, pentru că odată captivi tunelului propriilor noastre gânduri și viziuni, devenim din ce în ce mai lipsiți de înțelegerea celor care contează, e timpul să facem un pas în spate și să vedem întreaga perspectivă. E nevoie să ne întoarcem la cei cărora le aparținem. Membrii partidelor noastre, susținătorii noștri și cei care au ieșit în stradă pentru o Românie mai bună. Ei decid, ei dictează, ei contează. Dacă nu lucrăm pentru ei, ne-am pierdut prea repede și prea ușor busola”, a mai scris Tudorache.Paritatea nu este un subiect "pe masă" în negocierile din aceste zile din cadrul Alianţei USR PLUS la locale, pentru că se discută punctual în fiecare judeţ, urmând ca ponderile finale pe listele comune de consilieri să fie stabilite şi în baza unor sondaje, a declarat luni liderul USR, Dan Barna.„În momentul de faţă avem discuţiile în teritoriu. Până ieri (duminică - n.r.) filialele noastre au avut termen pentru constituirea de liste comune şi de decizii asupra candidaţilor comuni. Începând de astăzi, Birourile naţionale se implică în etapa de mediere acolo unde nu s-a ajuns la un acord”, a spus el.