Sondaj IMAS: PNL pierde aproape șapte procente într-o lună, PSD crește cu cinci

Potrivit sondajului realizat între 11 și 28 februarie, PNL ar obține 40,7% dacă ar avea loc alegeri parlamentare duminica viitoare. În barometrul din luna ianuarie procentrul era de 47,4%. Este prima scădere de cotă electorală a PNL din ultimul an.PSD însă crește în opțiunile de vot. 25,8% dintre respondenți susțin că ar vota cu social-democrații, spre deosebire de 20,6% cu o lună înainte.USR este creditat cu 10%, față de ianuarie când avea o cotă de 12,4%. PLUS are un scor de 3,5%, similar cu măsurătoarea precedentă.





ALDE înregistrează o ușoară creștere raportat la luna ianuarie, de la 3,2% la 4,3%. Același lucru și în cazul Pro România, de la 3,8% la 4,6%.UDMR este în ușoară scădere, de la 4,7% la 4,4%.Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM în perioada 11-28 februarie, pe un eşantion de 1.010 persoane şi are o marjă de eroare de 3,1%.