Sondaj intern al liberalilor. Orban: PNL are peste 30% în București

"Am făcut sondajul de opinie. PNL este peste 30% în Bucureşti. Suntem umăr la umăr cu PSD, avem capacitatea de a câştiga cu candidaţii măsuraţi pe PNL în patru sectoare şi în încă un sector, cea mai dificilă situaţie fiind la sectorul 3", a afirmat Orban după şedinţa Biroului Executiv al formaţiunii.El a spus că liberalii sunt deschişi la discuţii cu formaţiunile care îl vor susţine pe Nicuşor Dan. "Noi suntem deschişi la discuţii. Ne dorim victoria pe toate fronturile şi ne dorim să susţinem candidaţi puternici, care să ne confere garanţia că au capacitatea de a câştiga şi mai ales că au capacitatea de a schimba în bine administraţia Bucureştiului şi administraţia sectoarelor", a adăugat Ludovic Orban.Întrebat dacă susţine alianţe cu alte partide şi pentru primăriile de sector, Orban a spus: "Noi am luat decizia de a-l susţine pe Nicuşor Dan, candidat la Primăria generală. Care va fi formula politică, asta nu o putem şti, decât după ce vom purta discuţii cu eventuale alte formaţiuni politice care vor lua decizia de a susţine candidatura lui Nicuşor Dan"."În ceea ce priveşte pe noi, noi am luat decizia, singurul lucru pe care l-am stabilit clar cu Nicuşor Dan este un parteneriat solid, bazat pe soluţii pentru problemele Bucureştiului, bazat pe o colaborare şi un dialog onest care să ducă cu adevărat la victoria în alegerile din iunie şi la rezolvarea marilor probleme ale Capitalei", a mai spus Orban.Sursa: AGERPRES