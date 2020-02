Alina Gorghiu, despre decizia CCR: Moartea logicii juridice. Vom avea până la urmă fie alegeri anticipate, fie o guvernare reformistă

Senatoarea liberală spune că partidul său exclude orice asociere cu PSD și Pro România și că vom avea fie alegeri anticipate, fie o guvernare reformistă.”Am auzit și eu declarațiile președintelui Curții, domnul Dorneanu, din care am desprins că a existat un conflict între președinte și Parlament, generat mai ales de declarații politice, înțeleg, ale premierului desemnat, în același timp președinte al PNL. Pentru mine este foarte greu de înțeles acest lucru. Am chiar emoții, poate au contat și declarații ale mele, ale colegilor mei, că și noi am susținut anticipatele și tare mă tem că de acum încolo vom putea genera fără să vrem conflicte juridice de natură constituțională între președintele României și Parlament. Dacă este așa, este practic moartea logicii juridice”, a comentat Gorghiu.logicii