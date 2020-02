Vlad Voiculescu, după discuțiile cu Nicușor Dan: Dacă nu se ajunge la o concluzie, propun referendum intern pentru desemnarea candidatului la București

”Mâine la ședința Birourilor Naționale reunite ale USR și PLUS sper să ajungem la o soluție pentru a avea o singură echipă a Alianței, așa cum am propus. Dacă nu se va ajunge la o concluzie, voi propune să facem ceea ce fac partidele moderne și curate întotdeauna când nu reușesc să ajungă la înțelegere: apelează la voința membrilor. Voi propune un referendum intern al organizațiilor de București ale USR și PLUS pentru stabilirea metodei de determinare a candidatului”, a scris Vlad Voiculescu, pe Facebook, după întrevederea cu Nicușor Dan.





Nicușor Dan susține, în schimb, că desemnarea candidatului pentru București trebuie să fie făcută în baza unui sondaj.





”Am avut mai bine de două ore de discuții amicale. I-am propus lui Nicușor să semnăm un protocol politic în care să stabilim ariile de responsabilitate ale fiecăruia în tandem, indiferent dacă va ocupa funcția de primar sau viceprimar. Nicușor nu a dorit în acest moment. Continuăm însă discuțiile în această săptămână. A rămas să lămurim cum se va alege cine va candida pentru funcția de primar. Cuiul lui Pepelea rămâne metoda de desemnare”, a mai precizat Voiculescu, referitor la discuțiile cu Nicușor Dan.