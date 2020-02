Președintele ALDE Teleorman a anunțat că pleacă din partid și spune că alți 12 parlamentari îl vor urma

Deputatul Ică Calotă, preşedinte al ALDE Teleorman, declarat miercuri că va părăsi partidul și, din punctul său de vedere, aproximativ 12 parlamentari ai partidului urmează să facă același lucru. „Eu nu pot să mă întorc în același loc din care am plecat, către PSD”, spune Calotă, potrivit Mediafax.

„În primul rând m-a nemulțumit faptul că nu am reușit să menținem un număr de parlamentari ALDE ca să avem reprezentanți în secție. Un alt motiv ar fi că după ce am votat împotriva Guvernului Dăncilă, am votat pentru Guvernul Orban, acum conducerea partidului se îndreaptă spre o alianță Pro România, PSD și ALDE. Eu nu pot să mă întorc în același loc din care am plecat, către PSD. Mi-e greu, ca vechi liberal, de 25 de ani, să fac lucrul ăsta. Nu știu unde voi ajunge dar un lucru este sigur, eu în ALDE nu mai rămân”, a declarat deputatul Ică Calotă.

Calotă a mai spus că în punctul lui de vedere, aproximativ 12 parlamentari ALDE vor părăsi partidul în perioada următoare.

„Aproximativ 12 parlamentari vor părăsi partidul. E o opinie personală. Noi în momentul de față nu avem grup parlamentar la Camera Deputaților și cine nu are grup parlamentar nu are reprezentanți în secțiile de votare pentru alegerile locale și cele parlamentare. În condițiile acestea e foarte greu să ai candidați la locale și să nu ai reprezentanți ai partidului în secțiile de votare”, a mai spus parlamentarul.