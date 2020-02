Ciolacu: Vom respinge OUG privind alegerile anticipate și la Camera Deputaților. Vom veni cu un proiect propriu

Ordonanţa de urgenţă pentru alegerile anticipate, puternic contestată de PSD şi UDMR, a intrat în procedură accelerată în Parlament. Actul adoptat în 4 februarie, a fost publicat în Monitorul Oficial, după 10 zile de la adoptare în ședința de Guvern, pe 14 februarie, după ce mai întâi a ajuns la Senat.





Ludovic Orban a declarat, după votul din Senat, că liberalii intenționează să sesizeze CCR în cazul în care ordonanța va fi respinsă și de deputați. El a spus că cei care se opun actului normativ vor, de fapt, să tragă de timp și nu vor ca alegerile să se desfășoare în condiții bune.



”Domnul Orban, în continuare este în campanie electorală, chiar dacă este demis și minte. Mai mult. PSD, la fel cum a dovedit și când am făcut sesiune extraordinară la solicitarea Președintelui României, am fost pro votul de trei zile pentru cei din Diaspora și vom fi la fel. Vom veni cu proiect de lege asumat de către PSD, partea din OUG, tot ceea ce privește Diaspora, îl vom înainta Parlamentului”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri, înaintea CEx al PSD, citat de Mediafax.Chestionat dacă PSD va respinge ordonanța de urgență pe anticipate când ajunge la Cameră, Ciolacu a răspuns scurt: „Categoric”.Întrebat dacă va fi păstrată în proiect prevedere ca Diaspora să voteze timp de trei zile, însă să nu fie crescut numărul de aleși pentru românii de peste hotare, liderul interimar al PSD a replicat: „În cazul în care ne încadrăm în cele șase luni constituționale și recomandarea Comisiei de la Veneția pentru modificarea alegerilor. Cu alte cuvinte, dacă sunt alegeri la termen, cum eu cred că vor fi alegeri la termen, va fi preluată în integralitate dispoziția din ordonanță”.Senatorii au respins, miercuri, Ordonanţa de Urgenţă pentru organizarea alegerilor anticipate. Proiectul de respingere va ajunge la Camera Deputaţilor, care va avea rol de for decizional.Ordonanţa de urgenţă care reglementează organizarea alegerilor anticipate pentru Camera Deputaţilor şi Senat a fost adoptată pe 4 februarie, fără avizele Consiliului Legislativ, şi a fost transmisă cu întârziere la Monitorul Oficial.Principalele prevederi din OUG sunt posibilitatea de a vota oriunde în România, indiferent de adresa de domiciliu, trei zile de vot în Diaspora ca la alegerile prezideniale şi dublarea numărului de parlamentari din diaspora.De asemenea, în cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 50 de zile înaintea votării faţă de 90 de zile câte erau prevăzute în prezent.