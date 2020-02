UPDATE Cătălin Predoiu a primit aviz negativ în Parlament: Personal cred că alegerile ar trebui să aibă loc la date diferite / Propun amânarea dezbaterii în Parlament a legilor justiției și a Codurilor Penale până după alegeri

Cătălin Predoiu a primit, marți, aviz nefavorabil din partea Parlamentului pentru funcția de ministru al Justiției. Cu 26 de voturi pentru, 37 împotrivă și 10 abțineri Predoiu a primit aviz negativ. PSD și UDMR au votat împotriva propunerii lui Orban în timp ce USR s-a abținut. Ministrul interimar al Justiției Cătălin Predoiu a făcut un apel către parlamentari ca modificarea legilor justiției și a Codurilor Penale să fie amânată până după alegerile anticipate sau cele la termen. Predoiu a spus că decizia de propunere a șefilor marilor parchete i-a aparținut.



Despre salarizarea procurorilor și magistraților

Despre legile justiției și codurile Penale



Despre numirea procurorilor



Decizia de propunere mi-a aparținut însă exact așa cum prevede legea. A proceda altfel ar fi însemnat o derobare de responsabilitate și o adăugare la lege, care nu pune decât în dreptul ministrului acest drept de a decide propunerea.

Senatorul PSD Șerban Nicolae i-a solicitat lui Predoiu să prezinte avizele ministerului pentru cele 25 de ordonanţe de urgenţă adoptate în şedinţa de Guvern din 4 februarie.





În replică ministrul interimar al Justiției i-a spus că solicitarea încalcă procedurile, deoarece aceste avize pot fi cerute doar de la Secretariatul General al Guvernului şi de la iniţiatorii ordonanţelor. "Ce îmi cereţi încalcă procedurile. Credeţi că noi mişcăm hârtia pe bază de sms sau telefon? Aceste avize pot fi cerute la SGG şi la iniţiatori. Eu nu pot să le transmit. Majoritatea dintre avize au fost valorificate de către iniţiatori", a replicat Predoiu.







Deputatul USR Stelian Ion a declarat că USR își dorește în continuare desființarea Secții Speciale. "S-a creat acolo o imunitate specială a magistraților, pe care nu și-au dorit-o, au criticat-o și s-a creat o putere foarte mare în persoana procurorului general, în pixul căruia va atârna soarta tuturor magistraților anchetați. După ce ați văzut semnalele din spațiul public puteți trage concluzia că a fost o propunere neinspirată?'



Predoiu: Legat de SIIJ, s-ar putea să vă surprindă răspunsul. În niciun caz criticile respective nu au fost neașteptate, au fost anticipate. Există două opinii separate. Acest proiect a conținut pe lângă ideea de bază, desființarea SIIJ și revenirea la competența DNA, și două filtre pentru a-i asigura pe cei care au în că temeri că s-ar putea comite abuzuri că există o măsură de siguranță. Acestea pot fi discutate, modificate. Se va face la nivel de CSM și Parlament. E un proiect care are și aprecieri, și critici. Eu consider propunerea foarte inspirată.





Florin Iordache: "OUG 23, care poartă avizul MJ, prezintă niște chestiuni deosebit de grav. În instanță trebuie să se judece într-o anumită perioadă de timp, 30 de zile și dacă nu se încadrează constituie abatere disciplinară. Nu există avizul CSM, care era obligatoriu. "





Predoiu: "Am avut discuții legate de o problemă reală, faptul că în instanțe trenează foarte mult cazurile pe fonduri europene. Există o statistică, cu sute de milioane de euro a fondurilor pierdute din cauza perioadelor lungi a proceselor. Le-am explicat colegilor schemele de personal, logistica, supraîncărcarea instanțelor. Mi-au spus că vor veni cu o inițiativă cu suplimentarea personalului instanțelor. Am avut o primă discuție informală la nivelul CSM, am găsit deschidere acolo. Din contextul pe care îl cunoașteți s-a accelerat această procedură și am fost în Guvern și situația fie să blochez această inițiativă și să privez instanțele de o suplimentare de personal pentru că nu era avizul CSM, fie să suplimentăm aceste posturi. Știm că nimic din ce privește sancțiunile disciplinare"









Predoiu: "Personal cred că alegerile ar trebui să aibă loc la date diferite. Argumentul că sunt multe buletine de vot îngrămădite în aceeaşi zi în braţele bietului alegător care el nu ştie oricum cu cine votează, <cade>" Deputatul UDMR, Marton Arpad i-a spus lui Predoiu că există o decizie CCR care interzice alegerile simultane.

Despre întâlnirile cu ambasadorul SUA

Predoiu: Întâlnirile nu au fost individuale, două întâlniri au fost la Ministerul Justiției și una la ambasadă. Ni s-a oferit sprijin pentru pregătirea profesională a procurorilor, iar la ambasadă am lansat un program pilot. Aproape trebuie să ne cerem scuze că avem bune relații cu ambasada SUA și cu alte ambasade ale statelor europene. Nu ni se cere nimic, ni se oferă suport. Care este problema că experții români vor fi mai buni? Cu ce vă supără că experții români vor fi mai eficienți? Sau ce ambasade să vizitaă să fie mulțumită și opoziția?”.

Deputatul USR Stelian Ion l-a întrebat pe Predoiu dacă își retrage propunerile pentru şefia Parchetului General şi DIICOT, după ce Consiliul Superior al Magistraturii le-a avizat negativ.



Predoiu: "Eu cred în procurorii pe care i-am propus şi o să îi apăr după ce se închide procedura, indiferent cum se va închide procedura. O să spun şi eu atunci câteva puncte de vedere, inclusiv cu privire la acest aviz, dar nu o fac acum pentru că respect Consiliul, respect procedura, aştept să decidă domnul preşedinte".