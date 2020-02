Marcel Vela aviz negativ în Parlament/ Vela despre polțistul de la țară: Este slab dotat și ruda săracă a autorităților locale/ În loc de Poliția Română să-i spunem Poliție Națională

Ministrul de Interne Marcel Vela a primit, luni, aviz negativ din partea parlamentarilor. Cu 10 voturi pentru 15 impotrivă și 4 abțineri, Vela nu a fost validat de către comsiiile de specialitate ale Parlamentului. Vela a vorbit în fața senatorilor și deputaților despre statutul polițistului rural dar și despre ordonanța de urgență privind organizarea alegerilor anticipate.





Ministrul interimar al Internelor le-a spus parlamentarilor că prioritatea mandatului său este creșterea încrederii populaţiei în instituţiile din domeniul Ordine publică şi Siguranţa cetăţeanului. Velaa a vorbit despre o inițiativă pe care vrea să o promoveze la nivelul ministerului pe are îl conduce și care vizează polițiștii din mediul rural.







"M-am gândit la două soluții legate de ponderea polițistului: să creștem numărul polițiștilor de la nivelul zonelor rurale, fie la posturile locale. Cum facem acst lucru? Polițiștii pensionați să poată reintra în sistem, să recrutăm din sursă externă, polițiști care vor să intre după ce fac regătire evident sau agenții de poliție să-i facem ofițeri și în rândul lor să vină absolvenți tineri.







Prin aceasta trebuie să creștem atitudinea, prestanța și imaginea polițistului din comună. Polițistul român este acum ruda săracă a autorității locale din comună după primar, după preot, după dascăl, după polițistul local. Este si mai slab dotat, este rudă săracă în sensul că nu are autoritatea polițistului local care este de-al locului care este bine dotat, bine îmbrăcat, bine înarmat și cu o mașină mai bună decât Loganul de la postul de poliție si atunci trebuie să avem grijă să-i motivăm financiar. În loc de Poliția Română să-i spunem Poliție Națională adica băiatul ăla de la postul de poliție din comună să știe că în spatele lui are inspectorat județean de poliție, are un minister de Interne și că el reprezintă națiunea română acolo și că luptă împotriva infracționalității și are o autoritate mai are decât polțistul local", a explicat Vela parlamentarilor.







Ministrul propus pentru Afacerile Interne, Marcel Vela, a primit aviz negativ în comisia de specialitate din Parlament. Marcel Vela a fost audiat mai bine de o oră și alături de el a fost secretarul de stat Traian Berbeceanu.