LIVEVIDEO Ponta și Firea, joc de scenă la Pro România: Vreau să-i spun, ca bucureștean, că nu sunt mulțumit / Ponta a fost cel mai performant premier al României. Îmi doresc o alianță

Victor Ponta a invitat-o pe Firea să ia cuvântul la reuniunea Pro România, reproșându-i însă modul în care gestionează Bucureștiul: ”Vreau să-i spun, ca bucureștean, că nu sunt mulțumit și mă aștept la mult mai mult ”. El i-a mulțumit însă pentru că a venit la eveniment. Ponta a făcut aluzie la o alianță în perspectiva alegerilor locale. ”Vreau să găsim soluția ca Bucureștiul să se schimbe așa cum nu a reușit din cauza unor orgolii”, a spus Ponta.Firea a spus și ea că își dorește o alianță cu Pro România, și dacă nu se poate la nivel național, atunci la București. Ea a mai precizat că va discuta eventuale detalii tehnice.Cei doi au făcut glume legate de o eventuală sancționare a prezenței lui Firea la convenția Pro România. ”I-am spus dlui Ponta că sper să nu fiu dată afară din partid acum că am venit la această reuniune”, a spus Firea, urcând pe scenă.”Ai vrea tu să fii dată afară din partid. Ar fi bine, ai mai câștiga niște voturi”, a venit replica lui Ponta.”Sper că au trecut acele vremuri când erai chemat la ședința de partid, după un scenariu și roluri bine stabilite. Știți (despre ce vorbesc). Vă salut și vă îmbrățișez. Am acceptat din prima secundă invitația dl Ponta pentru că a fost premierul cel mai performant pe care l-a avut România, în ultimii ani, și nu trebuie să ne fie rușine să recunoaștem. Să vedem unde am greșit”, a declarat Firea, după ce a urcat pe scena.