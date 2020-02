DOCUMENT Ordonanța pentru anticipate a ajuns la Senat. În text a rămas o prevederea potrivit căreia alegătorii pot vota la orice secție din țară, contestată de toate partidele, mai puțin PNL și USR

Principalele prevederi din OUG sunt: trei zile de vot în Diaspora, dublarea numărului de parlamentari de diaspora. De asemenea, în cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 50 de zile înaintea votării față de 90 de zile în prezent, deci se pot organiza anticipate cu 40 de zile mai repede decât in prezent.În plus, alegătorii care nu se află în localitatea de domiciliu pot vota oriunde se află în ţară. Prevederea este contestată de toate partidele, cu excepția PNL și USRPreşedintele interimar al Senatului, Titus Corlăţean, spune că există probleme de neconstituţionalitate ridicate de Consiliul Legislativ şi speră că Avocatul Poporului va sesiza legea privind alegerile anticipate la CCR.„Am verificat avizul Consiliului Legislativ şi am constat o serie de argumente ale Consiliului Legislativ care au fundamentat avizul negativ al Consiliului. Nu e vorba numai de aspecte de fond dar sunt aspectele de neconstituţionalitate care viciază grav adoptarea ordonanţei de urgenţă pentru că solicitarea avizului s-a făcut pe data de 5 februarie, când Guvernul a fost demis”, spune Corlățean, citat de Mediafax.Acesta a precizat că o discuție cu privire la această OUG va avea loc și luni, la Biroul Permanent. „Urmează să o punem pe ordinea de zi a Biroului Permanent şi o să avem o discuţie acolo, vom vedea care sunt paşii de urmat cu privire la acest subiect. Am luat notă de comentariile publice făcute de Avocatul Poporului, singurul care poate ataca direct la Curtea Constituţională şi sper că va fi făcută această sesizare”, a mai spus președintele interimar al Senatului.