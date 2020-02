Cîțu spune că alegerile anticipate au efect pozitiv pentru ratingul de țară. „Vestea bună” primită de Guvernul PNL

„Alegerile anticipate, efect pozitiv pentru ratingul de țară. Din primul moment am comunicat transparent și permanent cu investitorii, agențiile de rating, partenerii noștri instituționali. Tot ce am anunțat este credibil. Nu umblăm cu miniciuni. Planul nostru de a reduce deficitul bugetar pe termen mediu și comunicarea transparentă au început să aibă efecte pentru români. Dobânzile SCAD în fiecare zi. Un deficit bugetar mai mic, înseamnă inflație mai mică și dobânzi mai mici pentru români. Ieri încă o veste BUNĂ pentru guvernul PNL. Agenția de rating Moody’s spune că alegerile anticipate au un efect pozitiv pentru rating-ul de țară.”, a scris Cîțu pe Facebook.Ministrul de Finanțe susține că „este cred primul exemplu în istorie când o țară trece printr-o situație politică dificilă cu o economie care a fost capusata de socialiști aproape un deceniu dar care are susținerea și încrederea investitorilor, a agențiilor de rating și a partenerilor instituționali din UE și SUA”.Din perspectiva creditului, spune Agenția, organizarea alegerilor anticipate ar putea duce la implementarea unei noi agende politice. „Un Guvern proaspăt ales cu un mandat clar pentru a aborda provocările economice și fiscale ale țării ar putea fi un lucru pozitiv. Acestea fiind spuse, situația rămâne fluidă, iar incertitudinea cu privire la evoluțiile politice este la un nivel ridicat”, se menționează în Raport.