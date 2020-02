​​VIDEO: Dacian Cioloș, despre alianța PLUS-USR: E important să eliminăm toate potențialele asperități, sunt egouri în politică / Eu nu sunt purtătorul de cuvânt al președintelui Macron

Corespondență de la Strasbourg

HotNews.ro: Domnule Cioloș, pentru că suntem la Parlamentul European unde sunteți liderul Renew Europe, cel de-al treilea grup din Parlament, s-a discutat zilele acestea la Strasbourg despre Cadrul Financiar Multianual al UE 2021-2027, spuneți-ne ce așteptări aveți de la acest buget și care sunt discuțiile în momentul de față legat de propunerile făcute?

Montaj video. Cătălin VoicuÎn primul rând bugetul acesta trebuie să fie un buget european și nu doar o târguială între statele membre. Asta înseamnă că el trebuie să acopere prioritățile pe care le-am stabilit împreună cu Comisia și Consiliul la nivel european. Au venit pe agendă și acest Pact verde, transformarea digitală, ambele obiective vor presupune investiții în anii care vin și aceste investiții trebuie să fie clar acoperite de buget. În același timp avem Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune, e important să fie finanțate și să aibă posibilitatea de a se moderniza aceste politici pentru a fi în fază cu aceste noi obiective.Pentru Parlamentul European mai este un obiectiv foarte important și va fi un obiectiv sine qua non, fără de care nu va fi o majoritate în parlament pentru a susține bugetul, și anume resursele proprii. În momentul de față bugetul european e constituit din contribuții ale statelor membre și vedeți, la fiecare 7 ani, avem târguiala asta - fiecare stat membru cât contribuie, cât să ia înapoi. E o împărțeală între statele membre și nu vorbim de obiective în primul rând.Parlamentul European cere să fie contribuții proprii și anume din anumite taxe care sunt colectate la scară europeană, banii să se ducă direct în bugetul european, fără să mai treacă prin statele membre. Și sunt câteva astfel de taxe despre care se vorbește: va fi o taxă pe plastic, toate statele membre trebuie să recicleze plasticul, pentru că altfel poluează în natură și invers proporțional cu cantitatea de plastic reciclată în statul membru respectiv trebuie să se plătească anumite taxe. Noi cerem ca acești bani să vină direct în bugetul european ca să putem finanța măsuri din Pactul Verde, de exemplu.Deci se vor pune taxe noi asupra cetățenilor?Astea sunt taxe care oricum erau decise, noi vrem doar să dirijiăm banii la nivel european, ca să-i folosim pentru aceste obiective, știu eu, taxa de carbon la frontiera Uniunii Europene. Produsele care vor veni din afara UE și care au fost realizate cu emisii de carbon importante, care nu respectă normele UE vor fi taxate la frontieră și cerem ca banii aceia să vină în bugetul european.Mai e un element foarte important pentru grupul nostru și anume statele membre ale căror guverne nu respectă statul de drept sau atacă justiția să fie penalizate legat de fondurile europene, tocmai pentru a le aduce pe calea cea dreaptă. Pentru că nu poți în UE să ai pretenția să ai acces la avantaje, dar să nu respecți regulile comune.Fermierii români or să piardă bani din Politica Agricolă Comună, din plățile directe și din PNDR din cauza acestui Green Deal sau nu?Nu. Green Deal-ul nu are legătură cu nivelul bugetului. Ceea ce și eu susțin, ca fost comisar pe agricultură și acum lider de grup și membru al Comisiei de agricultură din Parlamentul European, este că Green Deal-ul nu trebuie să afecteze bugetul Politicii Agricole Comune, nivelul bugetului, ci dimpotrivă, trebuie să ajute fermierii ca, prin investiții, prin adaptarea la tehnologii noi de cultură, să aibă un impact redus asupra mediului sau chiar să aibă un impact pozitiv asupra biodiversității, calității apei și aerului.Am negociat reforma Politicii Agricole Comune, când am fost comisar, când subvențiile au început să crească pentru agricultorii români, pentru că de atunci au început să crească subvențiile de la an la an. Pe aceeași logică va continua și reforma pe care o avem acum pe masă. Deci pentru fermierii români nu doar că subvențiile nu vor scădea, ci vor crește. Acolo unde există un risc să fie o problemă sunt banii pentru dezvoltare rurală, ceea ce comisarul care tocmai și-a terminat mandatul pe agricultură a propus, din cauza ieșirii Marii Britanii din UE, va fi o reducere generală a bugetului și atunci și bugetul României pe dezvoltare rurală va fi afectat așa cum stau lucrurile acum. Dar pentru suvenții, așa cum e propunerea acum pe masă și cum noi o vom susține în Parlament, subvențiile trebuie în continuare să crească pentru România.Ce așteptări aveți pentru președintele Iohannis, care merge peste o săptămână la Consiliul European extraordinar, unde va discuta despre Cadrul Financiar Multianual?Exact ceea ce și președitele a spus și știu că are în vedere și anume să se asigure că Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună sunt suficient finanțate pentru ca România nu doar să nu piardă, dar să câștige bani, pentru că așa cum e propunerea actuală pe masă, România ar câștiga și din Politica de Coeziune și din Politoca Agricolă Comună mai mulți bani și apoi trebuie să ne asigurăm că România poate să folosească banii aceștia și pentru a finanța infrastructură, pentru că e important să finanțăm autostrăzi, dar și rețelele de gaze, interconectarea României la rețeaua europeană și aici există riscul să fie niște restricții cu pactul verde. Și, deci, trebuie să ne asigurăm că România poate să folosească în continuare banii ăștia ca să-și finanțeze prioritățile. Dar în același timp, ce mi se pare important dincolo de bugetul acesta european este ca România să aibă acces la acel fond de tranziție justă, care e legat direct de Pactul Verde și asta presupune nu doar o bună negociere din partea președintelui Iohannis, ci mai ales o bună pregătire din partea Guvernului, a unui plan de acțiune care să arate felul în care România intenționează să folosească acești bani.Guvern care este interimar în momentul de față.Guvern care e interimar și ăsta e un motiv in plus și am tot spus de ce avem nevoie de alegeri anticipate, pentru a avea claritate, predictibilitate și stabilitate în modul de a guverna și în majoritatea parlamentară. Stabilitate nu e cum zice PSD, „lăsați-i p-ăștia să guverneze că-i pilotăm noi din Parlament”, asta nu e stabilitate, România e în instabilitate de mai bine de 3 ani. Și tocmai alegerile anticipate ar duce la o stabilitate pentru că am avea un guvern cu o majoritate în spate, în parlament și cu o vizune de cel puțin 4 ani și abia din momentul acela putem începe să discutăm despre cum se pregătește România să folosească fondurile europene, între altele, pentru că sunt multe altele care necesită stabilitate.Dar anticipate mai devreme de iunie nu pot fi făcute.Mai devreme de iunie nu pot fi făcute, dar mai bine în iune decât în decembrie pentru că asta înseamnă că câștigăm mai bine de 6 luni de stabilitate și intrăm în vacanța de vară cu un guvern numit și care-și începe treaba și care poate să pregătească o grămadă de lucruri.Deci nu vă gândiți că ar putea fi mai bine să se pună acum un guvern cu puteri depline care să ducă țara până la alegerile din decembrie, la termen?Ce înseamnă puteri depline?Să poată să dea ordonanțe de urgență...Da, dar nu poți guverna cu zeci de ordonanțe de urgență. Când nu ai o majoriate în Parlament, acela nu e un guvern cu puteri depline, e doar pe hârtie cu puteri depline, pentru că o instabilitate în Parlament duce la populism și ați văzut ce votăm: legi ba să scadă taxele pentru jurnaliști, ba să mai crească pensiile și salariile. Nu spune nimeni de unde trebuie să luăm bani, cum facem să stimulăm investițiile, cum creăm noi locuri de muncă, cu doar dă și-mparte în stînga, în dreapta, că doar nu dau de la ei și Guvernul trebuie să clarifice lucrurile astea. Ăsta nu e un guvern cu puteri depline, decât pe hârtie. Un guvern cu puteri depline e un guvern cu majoritate în Parlament și în condițiile actuale singurul mijloc de a avea o majoritate clară în parlamnet sunt alegerile directe, pentru că altfel vedeți cum se tot târguie, Pro România ba e în opoziție, ba re-fuzionează cu PSD. Asta nu e stabilitate.: Ați atins în treacăt un subiect, nu aș vrea să vă adresez o întrebare pro domo. pentru că și eu sunt în cauză, ca jurnalist, sunteți împotriva sau pentru acea scutire de impozit pentru jurnaliști?Sunt împotriva oricărei scutiri de taxă sau pensie specială care nu este justificată și argumentată. Vorbind de acest proiect de lege, am auzit chiar din partea unor confrați de-ai dvs. spunând că nu se justifică, pentru că nu a fost explicată, nu au fost prezentate argumentele, e impresia că PSD-iștii ăștia cred că dacă ei așa lucrează - „domn'e, suntem la putere și dacă putem hai să dăm avantaje, ca să le închidem gura celorlalți sau să-i culpabilizăm, hai să le dăm și lor câte un pic, că așa n-or să poată să mai poată zice de ce noi luăm pensii speciale sau de ce canalizăm bani într-o direcție sau alta” - ăsta e modul în care PSD a guvernat și asta nu are nimic de a face cu un interes sau cu o grijă a PSD-iștilor pentru jurnaliști, ci un mod de a-i culpabiliza și de a-i lua de partea lor.Domnule Cioloș, alegeri anticipate legislative, alegeri locale la termen, toate se suprapun pe procesul dvs intern al PLUS și USR de fuziune, pe care l-ați declașat...Nu, e invers. Pentru că avem acest proces de pregătire a alegerilor în care noi am decis să mergem împreună și am constatat că avem multe puncte în comun, că suntem complementari și că vorbind de acest proces de fuziune dăm mai multă claritate celor cărora le cerem sprijinul din acest motiv vorbim de fuziune, pentru că de facto fuziunea se va petrece după alegerile parlamentare. Nu are cum să se petreacă înainte procesul juridic, dar pregătirea trebuie să înceapă și noi trebuie să fim foarte clar cu susținătorii noștri că nu suntem competitori în alianță, între PLUS și USR și că suntem parteneri și că vrem să construim un proiect politic comun.Pentru că, dacă vom fi în situația să guvernăm cu alți parteneri, cu PNL, de exemplu, e foarte important ca noi să fim aliniați de la început și să clarificăm și să eliminăm toate potențialele asperități care pot să apară din diferite motive, pentru că, vedeți, în politică trebuie să recunoaștem, sunt egouri și lucrurile astea trebuie puse pe masă?Ce egouri și ce asperități sunt acum între dvs și USR?Sunt acum discuții, de exemplu, cum împărțim listele, care e mai vechi în politică, care e mai nou, care e mai competent.Fac aceste discuții despre liste parte din negocierea privind fuziunea, sau sunt separate?Nu. Noi trebuie să fim clari și asta a fost propunerea pe are eu am făcut-o și în fața PLUS și în fața alianței, că tocmai pentru a avea o discuție așezată și sănătoasă pe liste, pentru a fi foarte clar că cei care vor fi pe liste, indiferent că acum sunt de la PLUS sau de la USR vor face echipă în viitoarele consilii locale, județene, că primarul indiferent că va fi un candidat de la PLUS sau de la USR va reprezenta alianța și viitorul partid, tocmai pentru ca lucrurile astea să fie clare, am propus să dicutăm și despre fuziune pentru ca listele astea să fie făcute în acest spirit, că nu le facem acum ca să ne împărțim o bucată și ca să punem în comun niște lucruri.Dl. Stelian Ion, de la USR, spunea că USR ar trebui să aibă mai mulți oameni pe liste la legislative pentru că este un partid parlamentar, este mai mare, are o organizații de mai mult timp, dvs. ce credeți?Noi am ajuns la concluzia, împreună, de altfel, că prima etapă, cea mai importantă în procesul ăsta este să încurajăm filialele județene să discute și să se pună de acord și avem deja filiale județene ale PLUS și USR care au ajuns la un acord. Și, sigur, după ce au ajuns la un acord și facem un calcul, vedem că un partid poate să aibă mai mulți reprezentanți decât celălalt, pentru că are mai mulți candidați, pentru că toți ceilalți au considerat că sunt candidații cei mai buni și este important putem justifica și argumenta de ce noi susținem candidații ăia, nu că unii sunt dintr-o parte sau din alta.E un proces natural să fie mai mult dintr-o parte decât din cealaltă, pentru că n-o să căutăm să fie o egalitate matematică atît timp cât negocierile și discuțiile sunt în jurul unor oameni care au competențe, care au un anumit profil și care trebuie să aducă voturi, să câștige încrederea.Dar cine o să aibă mai mult și cine mai puțin?Om vedea la sfârșit, o să facem un calcul. Nu asta e important acum.Este această dicuție la Primăria București între candidatul dvs., dl. Voiculescu, și candidatul susținut de USR , dl. Nicușor Dan. Cum a mai rămas, pentru că dvs. ați ridicat problema faptului că Nicușor Dan nu e membru al USR și nu ați avut acea înțelegere să susțineți un independent?Nu am spus că nu avem înțelegerea, am atras doar atenția că una e să fii independent susținut de un partid și alta e să fii candidatul unui partid. Asta doar ca să ne asumăm în cadrul alianței că, în cazul în care vorm susține un independent, indiferent cum se numește el și în ce oraș va candida, pe listele de primar vom avea un independent, cu sigla lui și cu numele lui ci nu sigla partidului.Atât și am încheiat subiectul acesta. Acum este foarte clar: candidatul susținut de USR e Nicușor Dan, candidatul propus de PLUS este Vlad Voiculescu. Amândoi au un background, o experiență pe care o duc, o pun pe masă, au o viziune. Important acum este să alegem candidatul cu cele mai mari șanse de a avea susținerea bucureștenilor și de a putea mobiliza susținătorii noștri, ai alianței USR-PLUS ca să facă campanie pentru ei.De unde știți care are mai multe șanse?Păi am început deja discuțiile. Cei doi au început să discute, să pună pe masă lucrurile pe care le propun și vom stabili o procedură comună care va selecta la momentul oportun candidatul. Eu cred că în maximum 2 săptămâni vom fi în situația să avem claritate despre modul în care candidatul va fi selectat, un mod care într-un fel sau altul îi va implica pe susținători.Noi nu am propus alegeri primare, tocmai pentru că nu avem alegeri decât într-un singur tur și atunci am zis că facem noi un fel de alegeri preliminare în care să vedem care e candidatul cu cea mai mare susținere, pentru că nu mai e vorba aici doar de candidatul USR-PLUS, noi ne-am dori să avem un candidat comun al întregii opoziții, pentru că, dacă mergi în alegerile locale într-un singur tur de scrutin pentru primari, cred că e foarte important la București să avem un candidat comun și cu PNL și atunci cu atât mai mult e important ca noi să ne stabilim în alianță - USR-PLUS- candidatul comun cât mai repede.: Pentru că ne aflăm la Strasbourg și dvs. sunteți coleg, membru al aceleiași familii politice cu președintele Franței, dl. Macron, cum vedeți dvs această așa-numită apropiere a președintelui Macron de Rusia?N-am văzut nicio apropiere sau nicio poziționare a președintelui Franței care să fie împotriva deciziilor care s-au luat la nivel european și aici să fie foarte clar: grupul Renew nu este doar grupul Franței dar include și delegația partidului En Marche, care l-a susținut pe președintele Macron ca președinte al Franșei. Președintele Macron este în primul rînd președintele Franței, eu sunt liderul grupului Renew, care reunește reprezentanți din 22 de state membre și din 33 de partide. Până acum n-am găsit incompatibilități majore între pozițiile pe care le-a luat președintele și pozițiile pe care le-am luat noi în grup. Când sunt diferențe de opinie, ne exprimăm fiecare opinia și fiecare ia decizia în indituția în care e mandatat să o facă.NATO este în moarte cerebrală, brain dead, asta a fost afirmația dânsului...Întrebați-l pe dânsul, să vă explice! Eu nu sunt purtătorul de cuvânt al președintelui Macron, eu sunt purtătorul de cuvânt al grupului Renew și poziția grupului Renew e foarte clară și legat de extinderea Uniunii Europene, si legat de relația dintre NATO și Uniunea Europeană, unde pe politica de apărare trebuie să existe o poziție de colaborare, de cooperare între NATO și UE, și pe alte subiecte. Președintele Macron este președintele Franței și reprezintă Franța și în NATO și în Consiliul European și în alte instituții. Și partidul En Marche are reprezentanți și în grupul Renew și până acum nu am avut probleme de lipsă de aliniere cu reprezentanții partidului En Marche.